Przykre sceny w Madrycie. Cały świat pisze o porażce Świątek. "Wróciła na kort ze łzami w oczach"

W trakcie obecnego sezonu byliśmy już świadkami kilku niemiłych niespodzianek w wykonaniu Igi Świątek. Najlepsza polska tenisistka ani razu nie zameldowała się dotychczas w finale turnieju rangi WTA, odpadając po drodze z takimi zawodniczkami jak: Mirra Andriejewa, Jelena Ostapenko czy Madison Keys. Najbardziej dotkliwą była jednak porażka w WTA Miami. Tam raszynianka dotarła do 1/4 finału, gdzie naprzeciw niej stanęła wschodząca gwiazda filipińskiego tenisa - Alexandra Eala. Wydawać by się mogło, że przeciwniczka spoza top 100 rankingu WTA (na moment rozgrywania meczu ze Świątek red.) nie powinna sprawić Polce poważnych kłopotów. Sytuacja miała się jednak zgoła inaczej.

Zapowiadało się, że turniej WTA Madryt upłynie pod znakiem przełamania 23-latki. Świątek przystępowała do niego w roli obrończyni tytułu zdobytego w ubiegłorocznej edycji wydarzenia. Z początku szło jej całkiem nieźle. W trakcie swojej drogi zrewanżowała się za wspomniane wcześniej porażki z Keys i Ealą, a także odprawiła z kwitkiem Lindę Noskovą oraz Dianę Sznajder. Wydawało się, że nikt nie jest w stanie zagrozić raszyniance. Polka awansowała do półfinału imprezy, w którym to zmierzyć się miała z Coco Gauff. Amerykańska gwiazda tenisa zdecydowanie była jedną z groźniejszych rywalek na drodze Świątek, jednak prawdopodobnie nikt nie spodziewał się tego, co miało nadejść w starciu z 1 maja. Gauff zdeklasowała naszą tenisistkę, wygrywając spotkanie wynikiem 6:1. 6:1. W tak spektakularny sposób Świątek pożegnała się z możliwością obrony tytułu w Madrycie.

Świątek zszokowała świat. "Była cieniem samej siebie"

Tak niecodzienne starcie zawodniczek ze szczytu rankingu WTA nie mogło umknąć uwadze światowych mediów. O porażce Świątek zaczęły pisać największe światowe media, w tym między innymi hiszpański portal "Mundo Deportivo". "Oszałamiający upadek królowej kortów ziemnych [...]. Mając cztery tytuły Rolanda Garrosa i będąc obrończynią tytułu w Madrycie, została bezlitośnie rozmontowana na swoim korcie w Caja Magica. [...]. Światek zdominowała sezon na kortach ziemnych, wygrywając dwa tytuły z rzędu w Madrycie, Rzymie i Rolanda Garrosa. Nigdy wcześniej nie przegrała też z Gauff na kortach ziemnych. Chociaż nadal prowadzi w bezpośrednim pojedynku 11-4, to wszystkie trzy poprzednie zwycięstwa Gauff miały miejsce na kortach twardych — aż do teraz" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Na łamach amerykańskiego portalu "New York Times" pojawił się natomiast arytkuł zatytułowany "Coco Gauff wyprzedza Igę Świątek i po raz pierwszy w historii awansuje do finału Madryt Open" w nim to tamtejsi dziennikarze dokładnie opisali przykrą scenę, która miała miejsce w trakcie rywalizacji na madryckim korcie. "Dla Igi Świątek zmiana w połowie drugiego seta w Madrid Open powiedziała wszystko. Gdy Gauff prowadziła 6-1, 3-0, Świątek zarzuciła ręcznik na głowę. A gdy go ściągnęła, wróciła na kort ze łzami w oczach".

Na ten sam przygnębiający detal uwagę zwrócili redaktorzy włoskiego portalu "La Gazzetta dello Sport". "Coco Gauff wygrywa miażdżąco 6:1 6:1. Zawodniczka numer dwa na świecie, która nie zaznała tak poważnej porażki na kortach ziemnych od 2019 roku, wybucha płaczem podczas zmiany stron"

W podobnym tonie druzgocącą porażkę Świątek skomentowali francuscy dziennikarze. "Iga Świątek, walcząca królowa i mistrzyni Rolanda Garrosa była w tym tygodniu w Madrycie cieniem samej siebie. W czwartek przeżyła wszystkie złe emocje, ulegając w półfinale Coco Gauff. To nie był jej dzień. Środa zresztą też. [...]. Już od jakiegoś czasu Iga Świątek nie emanuje spokojem. Co gorsza, cała jej gra może się rozpaść w każdej chwili, gdy tylko pojawi się ziarenko piasku i zablokuje mechanizm, który nie ma już wiele wspólnego z niezachwianym tenisem na kortach ziemnych z najlepszych momentów tej zawodniczki" - podsumowali ostatnie miesiące Świątek dziennikarze portalu "L'equipe". Poruszyli oni także wątek przykrych wydarzeń, które nie tak dawno temu nawiedziły rodzinę raszynianki podkreślając, że był to kolejny czynnik, który wpłynął na jej fatalną dyspozycję tego dnia.

Przed Igą Świątek kolejne niezwykle ciężkie dni. Jej pozycja w rankingu WTA topnieje z turnieju na turniej. Dodatkowo coraz większymi krokami zbliża się jeden z ważniejszych etapów tenisowego kalendarza - Roland Garros. Tegoroczne zmagania w ramach French Open rozpoczną się już 25 maja. To kolejny turniej, do którego 23-latka przystępować będzie w roli obrończyni tytułu wywalczonego w ubiegłorocznej edycji Wielkiego Szlema.

