W ostatnich dniach francuskie media podawały, że Neymar nie jest zainteresowany przedłużeniem kontaktu z PSG i chętnie zmieniłby środowisko. Niewykluczone, że Brazylijczyk powróci do poprzedniej drużyny, którą była Barcelona.

Tak przynajmniej twierdzi hiszpański dziennik "Sport". Jego dziennikarze donoszą, że Neymar jest bliski powrotu do Barcelony. Ofensywny zawodnik występował już w "Dumie Katalonii" od 1 lipca 2013 roku do 2 sierpnia 2017. Brazylijczyk zagrał w 186 spotkaniach, podczas których zdobył 105 bramek i zaliczył 77 asyst.

Później Neymar przeszedł do PSG za 220 milionów euro. Jego pobyt w paryskim klubie nie jest jednak wyjątkowo udany. Choć Brazylijczyk nadal potrafił błyszczeć na boisku, to jeszcze jakiś czas temu wpadł w konflikt z fanami PSG, po jego pierwszej próbie odejścia do "Barcy".



Wychowanek Santosu powiedział wprost, że nie czuje się najlepiej w Paryżu i jest to normalne, że wtedy rozgląda się za inną pracą. Kibice francuskiego klubu zareagowali na to bardzo dosadnie wygwizdując Neymara przy niemal każdym zagraniu.



Teraz odejście reprezentanta Brazylii ma być niemal przesądzone. Włodarze PSG muszą się jednak liczyć z faktem, że prawdopodobnie nie odzyskają całości kwoty, za którą kupili Neymara. Barcelona nie zamierza bowiem wydać więcej niż 150 milionów euro, a sam piłkarz jest zdeterminowany, aby wrócić do Katalonii.

Zdjęcie Neymar / Getty Images

PA