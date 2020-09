- Czasami musisz się nauczyć przegrywać i stosować do tego na boisku - odpowiedział Neymarowi piłkarz Olympique Marsylia Alvaro Gonzalez. Hiszpan twierdzi, że nie obraził Brazylijczyka w rasistowski sposób. Gwiazdor PSG nie pozostawił wpisu gracza OM bez reakcji i ponownie nazwał go rasistą.

Ligue 1. Neymar wyleciał z boiska, twierdzi, że spotkał się z rasistowską obelgą

Emocje po niedzielnym klasyku Ligue 1 nadal nie opadły. Pod koniec spotkania doszło do starcia pomiędzy piłkarzami i sędzia pokazał aż pięć czerwonych kartek. Jednym z piłkarzy, który musiał opuścić boisko był Neymar.



Brazylijczyk napisał po meczu, że jego gwałtowna reakcja i uderzenie w tył głowy Alvara Gonzaleza wynikała z rasistowskiej odzywki wobec gwiazdora PSG.



- Uchwycenie mojej agresji przez VAR jest łatwe. Teraz chciałbym zobaczyć, jak został uchwycony rasista nazywający mnie 'małpim sk...', to chciałbym widzieć. Ja zostałem ukarany, a on? - grzmiał za pośrednictwem mediów społecznościowych Neymar.



Na odpowiedź Alvara nie trzeba było czekać zbyt długo. Zawodnik Olympique Marsylia również odpowiedział Brazylijczykowi w mediach społecznościowych.



