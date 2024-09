W maju tego roku Michał Kotkowski miał spore powody do radości , choć uczciwie będzie przyznać, że stawka rywali nie była najsilniejsza. W Japonii, a konkretnie w mieście Kobe, reprezentant Polski został wicemistrzem świata . Przegrał tylko z jednym rywalem, a był nim - tak, tak - Rosjanin Andriej Wdowin .

Kotkowski: Zabrakło mocy, organizm powiedział mi: "spadaj, człowieku"

Przed Kotkowskim jeszcze jedna szansa, by dać sobie dużo większe powody do zadowolenia. Mowa o biegu na 200 metrów, którego eliminacje odbędą się 6 września. A dzień później, jeśli Polakowi nie powinie się noga, stanie do walki w finale tej konkurencji.