Mamy medal w łucznictwie! Fantastyczny wynik polskiego paralimpijczyka

Ciszek ze srebrem igrzysk paralimpijskich!

Igrzyska paralimpijskie rozkręciły się już na dobre, bo przecież już w niedzielę czeka nas ceremonia otwarcia. Podczas paryskich zawodów bardzo udanie radzą sobie reprezentanci Polski, bo niemal codziennie informujemy o kolejnym medalu zdobytym dla naszego kraju. Przykładowo w środę Rafał Czuper awansował do finału w tenisie stołowym i już może cieszyć się ze zdobytego krążka - miejmy nadzieję, że ostatecznie okaże się on złoty.

Tego samego dnia wieczorem ze stolicy Francji napłynęły kolejne świetne wieści. Łukasz Ciszek startował w zawodach w łucznictwie klasycznym w kategorii open. To dla niego już drugie igrzyska, bo debiutował w Tokio. Wówczas nie udało mu się wrócić do ojczyzny z medalem, ale teraz jesteśmy już pewni, że będzie inaczej. Polak w walce o finał pokonał Taymona Kentona-Smitha (6:4), co dało mu przepustkę do ostatecznej rozgrywki. Tam, niestety, nie zdołał wypunktować Harvindera Singha. Brązowy medalista z Tokio okazał się bezkonkurencyjny, a Ciszek przegrał 0:6 (24:28, 27:28, 25:29), ale to i tak jego ogromny sukces. Sięgnął po srebro olimpijskie, co bez wątpienia jest jego największym osiągnięciem w karierze. A tych przecież nie brakowało, bo Polak ma na koncie złoto mistrzostw Europy (w mikście z Mileną Olszewską), a także brąz mistrzostw świata z 2022 roku.