Sielska zaś mówiła później red. Tomaszowi Kalembie z Interii: - To zdarzenie z Krakowa nauczy mnie też czegoś. Może nawet lepiej, że to stało się w czasie mistrzostw Polski, a nie w mistrzostwach Europy.

W piątek wywalczyła awans do finału mistrzostw Europy U-23, zresztą razem ze Szczęsną. Dla obu była to kluczowa impreza w pierwszej części sezonu, choć przecież biegająca już regularnie poniżej 13 sekund Sielska może realnie myśleć o kwalifikacji na mistrzostwa świata w Tokio. Tu minimum wynosi 12.73 s , na razie znacznie przekracza rekord życiowy Polki, ustanowiony w czerwcu w Gorzowie (12.86 s). Choć patrząc na formę krakowianki w Bergen, może było myśleć o jego poprawieniu. Mimo przeciwnego wiatru, który od czwartku nie pomaga sprinterom.

Zanim doszło do finału, obie Polki musiały wywalczyć do niego awans. Cztery godziny wcześniej. Jako pierwsza na torze pojawiła się Szczęsna. Wiatr mocno przeszkadzał (-2,2 m/s), trudno tu było o rewelacyjne czasy, ale Polka nie zawiodła. Finiszowała równo z Rosiną Schneider - obu zmierzono 13.23 s, jednak to Niemka była o tysięczne części lepsza. I to przy jej nazwisku znalazło się duże Q, oznaczające awans.