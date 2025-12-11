Polski gwiazdor na trybunach podczas meczu Ligi Mistrzów. Mocno się rozczarował

Real Madryt dał szczęście swoim kibicom jedynie na kilka minut. Ostatecznie zespół prowadzony przez Xabiego Alonso przegrał 1:2 na własnym stadionie z Manchesterem City. Wszystkie gole padły w pierwszej połowie spotkania.

Konrad Bukowiecki zabrał brata na mecz Realu Madryt

10 grudnia był wyjątkowym dniem dla braci Bukowieckich. Panowie mogli spełnić jedno ze swoich marzeń i obejrzeć walkę na szczycie Ligi Mistrzów na Santiago Bernabeu. Obaj od lat kibicują Realowi Madryt i tym razem postanowili cieszyć się ich grą na żywo. Jak się okazało, przed laty Konrad Bukowiecki musiał się tłumaczyć ze swoich słów o piłce nożnej. Wtedy też wyjawił, że kibicuje "Królewskim".

Gdzieś coś kiedyś powiedziałem, że pewnych rzeczy nie rozumiem, natomiast nigdy nie twierdziłem, że nie lubię piłki. Gram w każdą kolejną FIFĘ, bardzo kibicuję Realowi Madryt i Legii, interesuję się, śledzę...

Konrad i Maciej Bukowieccy pokazali wideo i zdjęcie z Madrytu. Najpierw nagrali swoje przejście przez stację Santiago Bernabeu, a potem opublikowali fotografię ze stadionu, na którym byli jednymi z pierwszych kibiców. Choć ostatecznie ich wyjazd skończył się rozczarowaniem ze względu na przegraną ich ukochanego zespołu, to z pewnością spędzili na stadionie magiczne chwile.

Real Madryt przegrał z Manchesterem City

Wszyscy kibice Realu Madryt zaczęli świętować w 28. minucie meczu po pierwszym golu w spotkaniu. Piłkę do bramki skierował Rodrygo, ale, jak się okazało, radość "Królewskich" była przedwczesna, bo zaledwie kilka minut później doszło do wyrównania.

Już w 35. minucie gola dla Manchesteru City strzelił Nico O'Reilly, a mniej niż dziesięć minut później doszło do najgłośniejszego zdarzenia w całym meczu. W polu karnym starli się Antonio Rudiger i Erling Haaland. Sędzia po przeanalizowaniu VAR-u postanowił przyznać rzut karny gościom. Haaland go za to wykorzystał i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo.

Rozwiń

Konrad Bukowiecki na stacji Santiago Bernabeu Instagram/konradbukowiecki ESP/Instagram

Maciej Bukowiecki i Konrad Bukowiecki na Santiago Bernabeu przed meczem Realu Madryt Instagram/konradbukowiecki ESP/Instagram

Konrad Bukowiecki Łukasz Szeląg/Reporter Reporter

Piłkarze Realu Madryt BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP