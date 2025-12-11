Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski gwiazdor na trybunach podczas meczu Ligi Mistrzów. Mocno się rozczarował

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Konrad Bukowiecki postanowił spełnić jedno ze swoich marzeń i marzeń jego brata. Panowie kupili bilety do stolicy Hiszpanii i pojechali wspólnie na mecz Ligi Mistrzów, by oglądać Real Madryt grający z najlepszymi na Santiago Bernabeu. Choć wynik meczu ich nie zadowolił, to zdjęcia i nagrania pokazały, że bracia i tak mogli być zadowoleni ze swojej podróży.

Trzech piłkarzy Realu Madryt stoi na boisku podczas meczu, nosząc białe stroje zespołu, a wokół nich widoczna jest publiczność na trybunach. W prawym górnym rogu znajduje się wstawione okrągłe zdjęcie dwóch mężczyzn ubranych w klubowe bluzy, obejmujący...
Antonio Ruediger, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Maciej Bukowiecki, Konrad BukowieckiTHOMAS COEX / AFPAFP

Real Madryt dał szczęście swoim kibicom jedynie na kilka minut. Ostatecznie zespół prowadzony przez Xabiego Alonso przegrał 1:2 na własnym stadionie z Manchesterem City. Wszystkie gole padły w pierwszej połowie spotkania.

Konrad Bukowiecki zabrał brata na mecz Realu Madryt

10 grudnia był wyjątkowym dniem dla braci Bukowieckich. Panowie mogli spełnić jedno ze swoich marzeń i obejrzeć walkę na szczycie Ligi Mistrzów na Santiago Bernabeu. Obaj od lat kibicują Realowi Madryt i tym razem postanowili cieszyć się ich grą na żywo. Jak się okazało, przed laty Konrad Bukowiecki musiał się tłumaczyć ze swoich słów o piłce nożnej. Wtedy też wyjawił, że kibicuje "Królewskim".

Gdzieś coś kiedyś powiedziałem, że pewnych rzeczy nie rozumiem, natomiast nigdy nie twierdziłem, że nie lubię piłki. Gram w każdą kolejną FIFĘ, bardzo kibicuję Realowi Madryt i Legii, interesuję się, śledzę...
mówił w 2017 roku w rozmowie z TVP Sport.

Konrad i Maciej Bukowieccy pokazali wideo i zdjęcie z Madrytu. Najpierw nagrali swoje przejście przez stację Santiago Bernabeu, a potem opublikowali fotografię ze stadionu, na którym byli jednymi z pierwszych kibiców. Choć ostatecznie ich wyjazd skończył się rozczarowaniem ze względu na przegraną ich ukochanego zespołu, to z pewnością spędzili na stadionie magiczne chwile.

Real Madryt przegrał z Manchesterem City

Wszyscy kibice Realu Madryt zaczęli świętować w 28. minucie meczu po pierwszym golu w spotkaniu. Piłkę do bramki skierował Rodrygo, ale, jak się okazało, radość "Królewskich" była przedwczesna, bo zaledwie kilka minut później doszło do wyrównania.

Już w 35. minucie gola dla Manchesteru City strzelił Nico O'Reilly, a mniej niż dziesięć minut później doszło do najgłośniejszego zdarzenia w całym meczu. W polu karnym starli się Antonio Rudiger i Erling Haaland. Sędzia po przeanalizowaniu VAR-u postanowił przyznać rzut karny gościom. Haaland go za to wykorzystał i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo.

Tłum ludzi oczekujący na peronie metra obok otwartych drzwi pociągu, w centrum kadru mężczyzna patrzący w stronę obiektywu, większość osób stoi tyłem lub bokiem, pod sufitem charakterystyczne oświetlenie peronu.
Konrad Bukowiecki na stacji Santiago BernabeuInstagram/konradbukowieckiESP/Instagram
Dwóch uśmiechniętych mężczyzn w niebieskich bluzach z herbem klubu Real Madryt pozuje na tle trybun stadionu Santiago Bernabéu. W tle widoczna boisko piłkarskie oraz logo klubu na ekranach otaczających trybuny.
Maciej Bukowiecki i Konrad Bukowiecki na Santiago Bernabeu przed meczem Realu MadrytInstagram/konradbukowieckiESP/Instagram

Diego Simeone i Szymon Marciniak
Piłka nożna

Skandal w hicie Ligi Mistrzów? Trener Atletico wymownie o decyzji Szymona Marciniaka

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Zawodnik lekkoatletyczny w sportowej koszulce z nazwiskiem, trzyma ręce za głową i wystawia język, wyrażając swobodną i radosną emocję, w tle rozmyte otoczenie stadionu.
Konrad BukowieckiŁukasz Szeląg/ReporterReporter
Piłkarze Realu Madryt
Piłkarze Realu MadrytBURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

