To wydawało się nierealne. A jednak, bolesne ciosy dla Świątek. "30 procent"

Mowa o setach, które Iga Świątek przegrywała w minionej kampanii stosunkiem 1:6 lub 0:6. A było ich - niestety - nadspodziewanie dużo.

Nad tym tematem pochylili się na swoim kanale "Break Point" Marek Furjan oraz Dawid Celt.

Jak wyliczył pierwszy z nich, Iga Świątek przegrała w ostatnich miesiącach 43 sety, w tym aż 13 zakończyło się zwycięstwami rywalek 6:1 lub 6:0, co stanowi właśnie 30 procent wszystkich partii oddanych przeciwniczkom.

Dla porównania liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka tylko dwukrotnie została tak boleśnie rozbita przez zawodniczkę stojącą po drugiej stronie siatki.

Iga Świątek i niepokojąca statystyka. "To jakaś tendencja"

Jak dodał Marek Furjan, w ten sposób Iga Świątek znalazła się w TOP6 tenisistek z szerokiej czołówki, które najczęściej wygrywały maksymalnie jednego gema w całym secie.

- Jest to jakaś tendencja. To i te początki drugich setów w tym roku, które często Idze się tym w sezonie nie układały. Traciła koncentracje i zamiast docisnąć po wygranym pierwszym secie, często odkręcało się to w drugą stronę. (...) A drugą rzeczą było to, że gdy wpadała w turbulencje, dosyć często nie była w stanie przeciwko tym najlepszym zareagować - stwierdził Dawid Celt, analizując zaistniałą sytuację.

Jakie były powody takiego stanu rzeczy?

Wynika to moim zdaniem trochę z tego, że to są naczynia połączone. Troszeczkę brakowało energii w głowie. Brakowało pomysłu, reakcji, analizy tego, co się dzieje i jak z tego wyjść

I dodał: - Ale było też trochę takich momentów, gdy widzieliśmy, że Iga tego prądu w głowie miała po prostu mniej. Od tego się zaczyna. Nie było takiej waleczności, nieustępliwości. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Takie okresy się zdarzają. Natomiast w przypadku tak dobrej tenisistki, powinno być ich troszeczkę mniej. I nad tym trzeba popracować.

Marek Furjan podkreślił przy tym, że w przypadku problemów w meczach z zawodniczkami, które rozbijały ją swoimi silnymi uderzeniami, Iga Świątek często próbowała odpowiedzieć jeszcze większą mocą, co stanowiło błąd, z którego Polka nie potrafiła się potem wycofać. - I ona często w tych decyzjach trwa przez kilka chwil - stwierdził.

Zapewne będzie to element, nad którym trener Wim Fissette oraz nasza druga rakieta świata będą pracować przed startem kolejnego sezonu.

Sety przegrane przez Igę Świątek 0:6 lub 1:6 w sezonie 2025:

Jelena Rybakina 0:6 (WTA Finals)

Jelena Rybakina 1:6 (WTA Finals)

Jasmine Paolini 1:6 (Wuhan)

Emma Navarro 0:6 (Pekin)

Jekaterina Aleksandrowa 1:6 (Seul)

Aryna Sabalenka 0:6 (Roland Garros)

Jelena Rybakina 1:6 (Roland Garros)

Danielle Collins 1:6 (Rzym)

Coco Gauff 1:6 (Madryt)

Coco Gauff 1:6 (Madryt)

Madison Keys 0:6 (Madryt)

Jelena Ostapenko 1:6 (Doha)

Madison Keys 1:6 (Australian Open)

Iga Świątek: Gra dla reprezentacji Polski to zawsze ogromna przyjemność. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP