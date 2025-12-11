Barcelona pod ścianą. Lewandowski może dopiąć swego. Jest jeden warunek

Robert Lewandowski rozgrywa czwarty sezon w Barcelonie. Kilka tygodni temu hiszpańskie media poinformowały, że klub nie przedłuży umowy z Polakiem, która wygasa 30 czerwca 2026 roku. Lewandowski nie ukrywa, że chciałby zostać w Barcelonie, bo bardzo dobrze się tam czuje. Dla Polaka to priorytet, a on sam jest skłonny pójść na wiele ustępstw, w tym znaczną obniżkę wynagrodzenia.

Gigant ciągle pyta o Lewandowskiego

Wielkie zainteresowanie usługami Lewandowskiego wyraża przede wszystkim AC Milan, który rozważa różne scenariusze, aby sprowadzić do siebie polskiego napastnika. Włoski gigant nie zaoferuje mu takich pieniędzy jak kluby z Półwyspu Arabskiego czy Stanów Zjednoczonych, ale da mu szansę pograć jeszcze przez 1-2 sezony na wysokim poziomie w Europie.

- Opcja AC Milan przyciąga Lewandowskiego i jego najbliższych zarówno na poziomie sportowym, jak i rodzinnym. Polak już jasno dał do zrozumienia, że nie wyrazi zgody, dopóki Barcelona nie wykluczy przedłużenia kontraktu - czytamy na łamach sport.es. Dziennikarze podkreślają, że 37-latek "bada różne scenariusze, by kontynuować karierę".

To wtedy poznamy przyszłość Lewandowskiego. Hiszpanie nie mają wątpliwości

Barcelona oficjalnie nie zabrała głosu ws. przyszłości Lewandowskiego. Zdaniem autora klub wstrzymuje się z decyzją z kilku względów.

- Decyzja będzie uzależniona od kwestii sportowych, choć wpływ będzie miał także aspekt ekonomiczny. Rynek napastników najwyższej klasy jest nieosiągalny dla Barcelony, a Lewandowski wciąż jest jednym z najlepszych strzelców - czytamy. Dziennikarz podkreślił, że Barcelona dylemat rozwiąże dopiero wiosną 2026 roku. Z tych rozważań wynika, że Barcelona w pierwszej kolejności będzie próbowała znaleźć wartościowe zastępstwo za Lewandowskiego. Jeśli to się nie uda, to wtedy może rozpocząć rozmowy z Polakiem ws. przedłużenia kontraktu.

