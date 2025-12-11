Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona pod ścianą. Lewandowski może dopiąć swego. Jest jeden warunek

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest tematem numer jeden w hiszpańskich mediach. Kontrakt 37-latka z FC Barceloną wygasa za kilka miesięcy, a klub nie jest chętny, aby go przedłużyć. Nowe światło na sprawę rzucili dziennikarze sport.es, którzy widzą szansę dla Polaka. Pojawiła się nawet kluczowa data.

Piłkarz w koszulce z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski unosi zaciśniętą pięść, patrząc przez ramię, w tle rozmyte trybuny stadionu oraz inny zawodnik.
Robert Lewandowski chce zostać w BarcelonieUrbanandsportAFP

Robert Lewandowski rozgrywa czwarty sezon w Barcelonie. Kilka tygodni temu hiszpańskie media poinformowały, że klub nie przedłuży umowy z Polakiem, która wygasa 30 czerwca 2026 roku. Lewandowski nie ukrywa, że chciałby zostać w Barcelonie, bo bardzo dobrze się tam czuje. Dla Polaka to priorytet, a on sam jest skłonny pójść na wiele ustępstw, w tym znaczną obniżkę wynagrodzenia.

Gigant ciągle pyta o Lewandowskiego

Wielkie zainteresowanie usługami Lewandowskiego wyraża przede wszystkim AC Milan, który rozważa różne scenariusze, aby sprowadzić do siebie polskiego napastnika. Włoski gigant nie zaoferuje mu takich pieniędzy jak kluby z Półwyspu Arabskiego czy Stanów Zjednoczonych, ale da mu szansę pograć jeszcze przez 1-2 sezony na wysokim poziomie w Europie.

- Opcja AC Milan przyciąga Lewandowskiego i jego najbliższych zarówno na poziomie sportowym, jak i rodzinnym. Polak już jasno dał do zrozumienia, że nie wyrazi zgody, dopóki Barcelona nie wykluczy przedłużenia kontraktu - czytamy na łamach sport.es. Dziennikarze podkreślają, że 37-latek "bada różne scenariusze, by kontynuować karierę".

To wtedy poznamy przyszłość Lewandowskiego. Hiszpanie nie mają wątpliwości

Barcelona oficjalnie nie zabrała głosu ws. przyszłości Lewandowskiego. Zdaniem autora klub wstrzymuje się z decyzją z kilku względów.

- Decyzja będzie uzależniona od kwestii sportowych, choć wpływ będzie miał także aspekt ekonomiczny. Rynek napastników najwyższej klasy jest nieosiągalny dla Barcelony, a Lewandowski wciąż jest jednym z najlepszych strzelców - czytamy. Dziennikarz podkreślił, że Barcelona dylemat rozwiąże dopiero wiosną 2026 roku. Z tych rozważań wynika, że Barcelona w pierwszej kolejności będzie próbowała znaleźć wartościowe zastępstwo za Lewandowskiego. Jeśli to się nie uda, to wtedy może rozpocząć rozmowy z Polakiem ws. przedłużenia kontraktu.

We wtorek FC Barcelona w meczu Ligi Mistrzów pokonała Eintracht Frankfurt 2:1. Z kolei w sobotę (13 grudnia, godz. 18:30) podejmie na Camp Nou Osasunę. Relację tekstową "na żywo" z tego spotkania będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

FC Barcelona – Athletic Bilbao. Skrót meczu [WIDEO]Eleven Sports
Piłkarz w pasiastym granatowo-bordowym stroju Barcelony z uniesioną ręką dotykającą głowy, w tle stadion oraz druga postać w podobnym stroju z widocznym numerem 8 na plecach
Robert Lewandowski nie powiedział ostatniego słowa w walce o nowy kontraktPhoto by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony biegnie z piłką po boisku podczas meczu, w tle widownia zapełniona kibicami oraz bandy reklamowe.
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona podczas sezonu 2025/2026UrbanandsportAFP
Piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi rękoma, bandażem na lewej dłoni i opuszczoną głową podczas meczu na stadionie.
Robert Lewandowski AFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja