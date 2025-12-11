Gwiazdor Grbicia zachwycił, świetny występ w Lidze Mistrzów. Rywale nie mieli z nim szans

Od 2022 roku Kamil Semeniuk jest zawodnikiem włoskiego giganta, Sir Sicoma Monini Perugii. W trakcie swojego pobytu tam wywalczył już dwukrotnie złoto Klubowych Mistrzostw świata, mistrzostwo Włoch czy Puchar Włoch. Do tego dochodzą także trzy Superpuchary Włoch oraz jedno, zdecydowanie najważniejsze trofeum, Liga Mistrzów.

Ten puchar ekipa prowadzona przez Angelo Lorenzettiego wywalczyła w poprzedniej kampanii. Podczas turnieju Final Four rozgrywanym w Łodzi w wielkim finale włoski gigant pokonał Aluron CMC Wartę Zawiercie, dzięki czemu może nazywać się najlepszą drużyną w całej Europie. Na kolejny triumf w tych rozgrywkach Perugia z pewnością ma ochotę także w aktualnej kampanii.

W fazie grupowej zmierzą się z Guaguas Las Palmas, Berlin Recycling Volleys oraz VK Lvi Praga. Do spotkania z ostatnią z wymienionych drużyn doszło już w środę. We Włoszech rywalizację lepiej rozpoczęli goście, którzy niespodziewanie wygrali pierwszą partię 26:24. Mimo to następne trzy sety, to już całkowita kontrola ekipy Perugii. Zwycięstwa 25:18, 25:18 i 25:19 dały wygraną w całym meczu 3:1.

Bohaterem tego meczu bez dwóch zdań został wspomniany już Semeniuk. Zaliczył bardzo dobre zawody i poprowadził swój zespół do premierowej w fazie grupowej wygranej.

Tak zagrał Semeniuk, świetny występ na start

Gwiazdor kadry Nikoli Grbicia atakował ze skutecznością na poziomie 50 procent i zdobył nim aż 15 punktów. Do tego dołożył jeden punktowy blok oraz dwa asy serwisowe, dzięki czemu skończył mecz z dorobkiem aż 18 "oczek". Taki występ pozwolił zostać mu najlepiej punktującym zawodnikiem w swojej drużynie. Co więcej, nieźle zaprezentował się także w przyjęciu, bowiem zaliczył 30 procent pozytywnego odbioru.

Następny mecz Sir Sicoma Monini Perugia w Lidze Mistrzów rozegra 7 stycznia. Wtedy rywalem w Hiszpanii będzie Guaguas Las Palmas.

Kamil Semeniuk (numer 16) volleyball world materiały prasowe

Kamil Semeniuk to ważna postać reprezentacji Polski (L) i Sir Susa Scai Perugia (P) ALESSIO MORGESE/NURPHOTO/volleyballworld.com AFP

Kamil Semeniuk w objęciach Jakuba Kochanowskiego Marcin Golba AFP