Rekord Liska wymazany, to było 6.02 m. Duplantis nie miał litości. A później już 6.29

- To było tak, że też skakałem po 5.70-5.80. I nagle coś przeskoczyło, przyszła Lozanna - mówił niedawno Piotr Lisek, wspominając sezon 2019. Wtedy doszedł do życiowej formy, w dwóch konkursach skoczył ponad 6 metrów. Najpierw uczynił to w Lozannie, pookonał 6.01 m.

A później, 12 lipca, w Monaco. Jego 6.02 m to wciąż aktualny rekord Polski. A żeby było ciekawiej, wtedy drugą pozycję zajął Armand Duplantis, skoczył "tylko" 5.92 m. Do dziś to był rekord mityngu w księstwie. I jeden z nielicznych stadionów w całej Diamentowej Lidze, w której Mondo nie miał najlepszego skoku w historii zawodów.

Teraz Lisek znów próbuje dokonać takiego przełomu, skakać choć na poziomie 5.80 m. I jest blisko, a tak się wydaje, że to podstawa do tego, by powalczyć o zaproszenie do DL. Choć za miesiąc w Chorzowie zmierzy się z Duplantisem, który tu przecież bił rok temu rekord świata.

Diamentowa Liga w Monaco. Armand Duplantis i Emanuil Karalis na tropie rekordu Piotra Liska. Ten miał sześć lat, bez jednego dnia

Szwedzki gigant dwukrotnie miał szansę uporać się z rekordem Liska, najpierw w 2020 roku, później w 2023. Ten pierwszy konkurs wygrał, ale uzyskał "tylko" równe 6 metrów. A dwa lata temu w Herculisie, o to jest nazwa mityngu, był piąty. I tym 5.72 m wtedy mocno zaskoczył.

Dziś swój drugi skok Mondo oddał na... 5.92 m. W takiej teraz jest formie.

Armand Duplantis FABRICE COFFRINI/AFP/East News East News

W rywalizacji wystąpiło 11 tyczkarzy, trzech z nich pokonało 5.92 m. Emanuil Karalis skakał niemal jak Szwed, też zaczął od 5.62 m, ale później - przed 5.92 m, zaliczył jeszcze 5.82 m. Bezbłędnie, w świetnym stylu. W grze pozostał jeszcze Australijczyk Kurtis Marschall (5.92 w drugim podejściu), za chwilę zaś odpadł przekładający wysokości Amerykanin Sam Kendricks.

I żeby było ciekawiej - Duplantis i Karalis postanowili opuścić 6.00 m. A Marschall tu skończył rywalizację.

Zostało więc dwóch najlepszych obecnie tyczkarzy na świecie. Duplantis 6.05 m zaliczył bez problemu, Karalis zaś nie dał rady. Bez wahania przełożył więc drugą próbę na 6.10 m, teraz tu mieli rywalizować. Tyle że Szwed, niczym wytrawny strateg, poczekał na nieudany skok Greka i... sam przełożył wysokość. Karalis dostał więc ostatnią okazję, już po chwili. I też nie dał rady, choć był o mały włos od sukcesu, już niemal przełożył ręce na drugą stronę.

Duplantis mógł więc przenieść poprzeczkę na 6.29 m, co oznaczało kolejny atak na rekord świata. Już po raz trzeci w tym roku - 6.27 m skoczył w lutym w Clermont-Ferrand, 6.28 m miesiąc temu w Sztokholmie.

W Monaco jednak tej sztuki nie dokonał.

Znowu to zrobił! Armand Duplantis pobił rekord świata w skoku o tyczce. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Piotr Lisek ANDREJ ISAKOVIC AFP

Armand Duplantis JOHN MACDOUGALL AFP