Dziewczyna z plakatu zalała się łzami. Dramat wschodzącej polskiej gwiazdy

Nie ukrywam, ze bardzo trudna jest rola faworytki. Przekonałam się o tym boleśnie. Zahaczyłam płotek nogą atakującą, a mi to się w ogóle nie zdarza na treningach. Nie wiem, co się stało. Chciałam prowadzić. Może za bardzo chciałam. Ściągnęłam płotek nogą zakroczną i prawie się wywróciłam

- Szkoda tych łez, ale może to było potrzebne. Dobrze mi się biega na bólu psychicznym. To ważne przed startem w młodzieżowych mistrzostwach Europy w Bergen (17-20 lipca - przyp. TK). To zdarzenie z Krakowa nauczy mnie też czegoś. Może nawet lepiej, że to stało się w czasie mistrzostw Polski, a nie w mistrzostwach Europy - dodała.