Polak też poprawił 26-letni rekord mistrzostw Europy. Zdziwił się na mecie

1 lipca 1999 roku Nils Schumann przebiegł 800 metrów w Goteborgu w 1:45.21 - Niemiec finiszował z ogromną przewagą nad resztą stawki, brąz wtedy zgarnął nasz Paweł Czapiewski (1:46.98).

Rok później Schumann wywalczył mistrzostwo olimpijskie w Sydney, zaś w 2001 roku Czapiewski zdobył brąz w seniorskich mistrzostwach świata w Edmonton, wygrywając na finiszu z Niemcem. No i kilkanaście dni później ustanowił rekord Polski na 800 metrów - 1:43.22, obowiązujący do dziś. Nie poprawili go ani Marcin Lewandowski, ani Adam Kszczot.

Tamten bieg ze Szwecji był historycznym wydarzeniem w młodzieżowych mistrzostwach Europy, najszybszym. Aż dzisiaj rekord Schumanna został poprawiony przez... ośmiu zawodników. W tym przez Kacpra Lewalskiego, któremu jednak nie dało to nawet awansu do niedzielnego finału.

Nowy rekord mistrzostw Europy w biegu z udziałem 22-latka z Polski. On też go poprawił. I niewiele to dało

W Bergen wystąpiło dwóch reprezentantów Polski - Kacper Lewalski i Bartosz Kitliński. Ten pierwszy błysnął w 2021 roku, miał wtedy 18 lat. W Memoriale Kamili Skolimowskiej zajął drugie miejsce z rewelacyjnym czasem: 1:44.84. Zostawił za plecami wielki sławy, z Jakem Wightmanem, Gabrielem Tualem czy Danielem Rowdenem na czele.

A później już tak dobrze nie było. Kitliński zaś miał świetny czas w tym sezonie, był nawet liderem polskich tabel, jako pierwszy zszedł poniżej 105 sekund. I to on, a nie Maciej Wyderka czy Filip Ostrowski, reprezentował Polskę w drużynowych mistrzostwach Europy w Madrycie.

Zasady rywalizacji w Bergen były dość okrutne: z każdej z trzech serii eliminacyjnych do finału kwalifikowało się tylko dwóch najlepszych, jeszcze dwóch miało szansę z czasami. A Lewalski pojawił się już w pierwszej serii, która okazała się absolutnie historyczna.

Polak trzymał się czołówki, na końcu zostało ich sześciu. Nasz zawodnik nie był jednak w stanie wyprzedzić rywali, którzy pobiegli fenomenalnie. Dość powiedzieć, że Niels Laros, podopieczny trenera Tomasza Lewandowskiego, szósty na 1500 metrów w igrzyskach w Paryżu, musiał czekać na wyniki innych serii. Mimo że był trzeci z fantastycznym rekordem życiowym - 1:44.19, oznaczającym minimum na mistrzostwa świata.

Szybciej od niego pobiegli jednak: Włoch Francesco Pernici (1:44.06) i Brytyjczyk Henry Jonas (1:44.10). W tej serii aż pięciu zawodników złamało granicę 1:45.00, w drugiej - dwóch kolejnych. Lewalski uzyskał łącznie ósmy czas, ale w finale go zabraknie. Jego 1:45.05 to drugi rezultat w karierze 22-latka. Zaledwie 55 setnych brakuje do wypełnienia minimum na wrześniowe MŚ seniorów w Tokio.

Kitliński pobiegł w wolniejszej trzeciej serii. Niepotrzebnie walczył na ostatnim łuku na łokcie z faworytem, Niemcem Alexandrem Stepanovem, który próbował przesuwać się z dalszej pozycji. Polak skończył czwarty (1:47.35), a rywal wbiegł do finału.

