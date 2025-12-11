Kuriozalna wpadka przed meczem Ligi Mistrzów. Kibice nie wytrzymali [WIDEO]

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Środowy wieczór przyniósł dokończenie szóstej kolejki zmagań fazy grupowej Ligi Mistrzów - i w tym przypadku odbył się m.in. mecz między Villarreal CF a FC Kopenhaga. Choć spotkanie to nie było wymieniane w jednym szeregu z największymi hitami dnia, to bez dwóch zdań zostanie na dłużej zapamiętane z powodu incydentu, jaki zdarzył się tuż przed pierwszym gwizdkiem.

Środowy wieczór przyniósł szereg interesujących starć w ramach szóstej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów - w tym chociażby głośne starcie między Realem Madryt a Manchesterem City, wygrane przez "Obywateli" 2:1.

Nieco wcześniej, bo o godz. 18.45, do akcji ruszyły przy tym ekipy Villarrealu oraz FC Kopenhaga i to spotkanie nie wyróżniało by się aż tak bardzo na tle innych, gdyby nie pewne zdarzenie, do jakiego doszło tuż przed pierwszym gwizdkiem.

Hymn Ligi Europy zamiast hymnu Ligi Mistrzów. Zdziwienie przed meczem Villarreal - FC Kopenhaga

Gdy obie jedenastki zameldowały się na murawie Estadio de la Ceramica i szykowały się do tradycyjnego odsłuchania hymnu Ligi Mistrzów, z głośników niespodziewanie popłynęła melodia... hymnu Ligi Europy:

Momentalnie dało się też usłyszeć gwizdy niektórych kibiców zgromadzonych na stadionie - trudno orzec, czy były to standardowe "pozdrowienia" dla UEFA, czy reakcja właśnie na niespodziewaną zamianę melodii.

Warto nadmienić, że to nie pierwsze tego typu potknięcie w tym roku w Champions League - w połowie kwietnia, podczas starcia Aston Villi z Paris Saint-Germain, doszło do identycznej pomyłki i konsternacja wśród zawodników była równie duża.

Liga Mistrzów. Kiedy kolejne mecze?

Liga Mistrzów powróci już po Nowym Roku - a konkretnie w dniach 20-21 stycznia, kiedy to dojdzie m.in. do starć Inter - Arsenal, Juventus - Benfica czy Olympique Marsylia - Liverpool. Dokończenie fazy ligowej nastąpi natomiast 28 stycznia.

