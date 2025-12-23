Partner merytoryczny: Eleven Sports

PZN ogłosił ws. Kubackiego, potwierdza "degradację". Tego nie było od 10 lat

Tomasz Chabiniak

Tuż po świętach Bożego Narodzenia fani skoków narciarskich będą mogli znowu ekscytować się ważnymi zawodami swojej ulubionej dyscypliny sportu. Już w weekend kwalifikacje do pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni, ale emocji nie zabraknie w Pucharze Kontynentalnym. W Engelbergu wystąpi m.in. Dawid Kubacki. PZN ogłosił kadrę na konkursy w Szwajcarii.

Skoczek narciarski w kombinezonie startowym, kasku i goglach trzyma ręce skrzyżowane na klatce piersiowej, z widocznym napięciem oczekuje na swoją kolej. W tle rozmyci kibice i elementy skoczni.
Dawid KubackiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Engelberg jest jednym z najważniejszych punktów w grudniowym kalendarzu skoków narciarskich. Dopiero co Gross-Titlis-Schanze (HS 140) ugościła Puchar Świata, a już w najbliższy weekend przyjedzie tam karuzela Pucharu Kontynentalnego. Polski Związek Narciarski we wtorek ogłosił kadrę.

Lista liczy pięć nazwisk, a największą uwagę przykuwa oczywiście obecność Dawida Kubackiego. Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni z 2020 roku tym razem obejrzy rywalizację w tej imprezie jedynie w telewizji. Nie zmieścił się wśród wybrańców Macieja Maciusiaka. W "kontynentalu" pojawi się pierwszy raz od Garmisch-Partenkirchen w styczniu 2016 roku, więc praktycznie od dziesięciu lat.

Jak widać, w jego planach nie ma odpuszczania startów, by jedynie trenować, jak było to ostatnio chociażby w przypadku Niemca Andreasa Wellingera.

Puchar Kontynentalny w Engelbergu. Ci zawodnicy powalczą w Szwajcarii

Oprócz Kubackiego do Engelbergu pojadą Aleksander Zniszczoł, Klemens Joniak, Jarosław Krzak i Jakub Wolny.

Na sobotę zaplanowano trening, serię próbną i pierwszy konkurs - odpowiednio o 13:30, 14:30 i 15:45. Z kolei w niedzielę główne zawody rozpoczną się już o 12:00, a 60 minut wcześniej ruszy seria próbna.

Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Dawid Kubacki
Dawid KubackiMarcin Golba/NurPhotoAFP
Dawid Kubacki
Dawid KubackiDavid Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Aleksander Zniszczoł
Aleksander ZniszczołMarcin Golba/NurPhotoAFP

