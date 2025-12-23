PZN ogłosił ws. Kubackiego, potwierdza "degradację". Tego nie było od 10 lat
Tuż po świętach Bożego Narodzenia fani skoków narciarskich będą mogli znowu ekscytować się ważnymi zawodami swojej ulubionej dyscypliny sportu. Już w weekend kwalifikacje do pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni, ale emocji nie zabraknie w Pucharze Kontynentalnym. W Engelbergu wystąpi m.in. Dawid Kubacki. PZN ogłosił kadrę na konkursy w Szwajcarii.
Engelberg jest jednym z najważniejszych punktów w grudniowym kalendarzu skoków narciarskich. Dopiero co Gross-Titlis-Schanze (HS 140) ugościła Puchar Świata, a już w najbliższy weekend przyjedzie tam karuzela Pucharu Kontynentalnego. Polski Związek Narciarski we wtorek ogłosił kadrę.
Lista liczy pięć nazwisk, a największą uwagę przykuwa oczywiście obecność Dawida Kubackiego. Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni z 2020 roku tym razem obejrzy rywalizację w tej imprezie jedynie w telewizji. Nie zmieścił się wśród wybrańców Macieja Maciusiaka. W "kontynentalu" pojawi się pierwszy raz od Garmisch-Partenkirchen w styczniu 2016 roku, więc praktycznie od dziesięciu lat.
Jak widać, w jego planach nie ma odpuszczania startów, by jedynie trenować, jak było to ostatnio chociażby w przypadku Niemca Andreasa Wellingera.
Stoch puszczony w koszmarnych warunkach. Nie było złudzeń, eksplozja radości. "Unosił się nad ziemię"
Puchar Kontynentalny w Engelbergu. Ci zawodnicy powalczą w Szwajcarii
Oprócz Kubackiego do Engelbergu pojadą Aleksander Zniszczoł, Klemens Joniak, Jarosław Krzak i Jakub Wolny.
Na sobotę zaplanowano trening, serię próbną i pierwszy konkurs - odpowiednio o 13:30, 14:30 i 15:45. Z kolei w niedzielę główne zawody rozpoczną się już o 12:00, a 60 minut wcześniej ruszy seria próbna.