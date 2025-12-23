Engelberg jest jednym z najważniejszych punktów w grudniowym kalendarzu skoków narciarskich. Dopiero co Gross-Titlis-Schanze (HS 140) ugościła Puchar Świata, a już w najbliższy weekend przyjedzie tam karuzela Pucharu Kontynentalnego. Polski Związek Narciarski we wtorek ogłosił kadrę.

Lista liczy pięć nazwisk, a największą uwagę przykuwa oczywiście obecność Dawida Kubackiego. Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni z 2020 roku tym razem obejrzy rywalizację w tej imprezie jedynie w telewizji. Nie zmieścił się wśród wybrańców Macieja Maciusiaka. W "kontynentalu" pojawi się pierwszy raz od Garmisch-Partenkirchen w styczniu 2016 roku, więc praktycznie od dziesięciu lat.

Jak widać, w jego planach nie ma odpuszczania startów, by jedynie trenować, jak było to ostatnio chociażby w przypadku Niemca Andreasa Wellingera.

Puchar Kontynentalny w Engelbergu. Ci zawodnicy powalczą w Szwajcarii

Oprócz Kubackiego do Engelbergu pojadą Aleksander Zniszczoł, Klemens Joniak, Jarosław Krzak i Jakub Wolny.

Na sobotę zaplanowano trening, serię próbną i pierwszy konkurs - odpowiednio o 13:30, 14:30 i 15:45. Z kolei w niedzielę główne zawody rozpoczną się już o 12:00, a 60 minut wcześniej ruszy seria próbna.

