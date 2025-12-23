Granica we freak-fightach przekroczona. Nokaut przed galą, zawodnik w szpitalu. Jest decyzja federacji

Podczas najbliższej gali Prime Show MMA 15 w klatce znów pojawią się popularni influencerzy i gwiazdy internetu. W walce wieczoru Kamil "Taazy" Mataczyński zmierzy się z Gabrielem "Arabem" Al-Sulwim. Oprócz tego ciekawie zapowiada się starcie m.in. Rafała "Takefun" Górniaka z Arkadiuszem Tańculą.

Pierwotnie jednym z uczestników gali był także Kacper Miklasz, który miał zawalczyć z Pawłem Jóźwiakiem i Michałem Naruszczką. W poniedziałek doszło jednak do karygodnego incydentu, który wykluczył Miklasza z rywalizacji.

Skandal przed galą Prime Show MMA 15. Oto decyzja organizacji

Podczas programu zapowiadającego galę Kacper Miklasz nagle zaatakował Marka Jówko, który zgodnie z planem miał stanąć do walki z niskorosłym "Bick Jackiem". Pierwszy z wymienionych zawodników wymierzył mocarny cios z otwartej dłoni prosto na twarz Jówko. Ten padł jak rażony prądem, wcześniej słowie prowokował dużo bardziej masywnego i wyższego przeciwnika.

Fragment z tego niedopuszczalnego wydarzenia szybko pojawił się w mediach społecznościowych. Jak przekazała sama federacja, poszkodowany trafił do szpitala. Od razu widać było, że otrzymany cios był bardzo groźny. Nad Jówko szybko zebrała się grupa osób, chcących udzielić mu pomocy.

Tym samym byliśmy świadkami nokautu. Nie w klatce, lecz podczas transmisji na żywo, w kompletnie niesportowych warunkach. Szybko doczekaliśmy się reakcji Prime MMA na zaistniałe wydarzenia.

"Decyzją federacji, Kacper Miklasz zostaje usunięty z karty walk gali PRIME SHOW MMA 15" - przekazano.

"Marek opuścił szpital po wykonaniu badań. Jego stan zdrowia jest dobry, a pojedynek z Big Jackiem nie jest zagrożony" - dodano ws. stanu zdrowia pobitego zawodnika.

Gala Prime MMA Show odbędzie się w sobotę 10 stycznia w Puławach, w Hali Sportowo-Widowiskowej.

Oto karta walk gali Prime Show MMA:

Main event: Kamil "Taazy" Mataczyński vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi

Co-main event: Rafał "Takefun" Górniak vs Arkadiusz Tańcula

Jacek "Muran" Murański vs Paweł "Dalton" Dalidowicz & Dawid "Wampirek" Baran & Mariusz "Super Mario" Sobczak

Marianna Schreiber vs Sara "Lasuczita" Sise

Piotr Korczarowski vs Jakub "Paramaxil" Frączek

Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny vs Jaś Kapela

Marek Jówko vs Maciej "Big Jack" Jarema

Andrzej "Żurom" Żuromski vs Wojciech "Kazik Kartel" Ochnicki

Oskar "Petel" Petelski vs Patryk "Robalini" Śliwa

Olaf "Farrley" Kasprzyk vs Bartosz "Barti" Karolak vs Damian "Versacz" Surmaj

? vs Paweł Jóźwiak & Michał Naruszczka

Jakub Ciesielka vs Maksymilian Bratkowicz vs Dominik Zadora

