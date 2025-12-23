Adrian Meronk od kilku lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie i bezsprzecznie największą gwiazdą rodzimego golfa. 32-latek konsekwentnie budował swoją pozycję na międzynarodowych polach golfowych, aż trafił do ścisłej światowej czołówki. Przełomowym momentem w jego karierze było dołączenie do finansowanego przez Saudyjczyków cyklu LIV Golf Tour, co otworzyło przed nim nie tylko nowe sportowe wyzwania, ale i ogromne możliwości finansowe. W lutym tego roku Meronk wygrał turniej LIV Golf League w Rijadzie, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w tym prestiżowym cyklu. Dzięki znakomitej grze, szczególnie w pierwszej rundzie, zgarnął aż 4 mln dolarów, czyli blisko 16 mln zł, zapisując się na liście najbogatszych polskich sportowców w historii. Niedawno golfista przeniósł się także na stałe do Dubaju, gdzie dziś mieszka i trenuje.

Od lat w drodze na sportowy szczyt towarzyszy mu ukochana - Melania Bobrowicz. Meronk wielokrotnie podkreślał, że jej wsparcie ma dla niego ogromne znaczenie - zarówno w chwilach triumfu, jak i wtedy, gdy musi mierzyć się z presją i wymaganiami zawodowego sportu. Melania to nie tylko partnerka życiowa, ale również osoba doskonale rozumiejąca świat ambicji i ciężkiej pracy.

Adrian Meronk wziął ślub w Abu Zabi

Historia ich związku sięga kilku lat wstecz. Pierwsze wspólne zdjęcia pary pojawiły się w mediach społecznościowych w lipcu 2022 roku, a od tamtej pory zakochani chętnie dzielili się kadrami ze wspólnych podróży i codziennego życia. Pochodząca ze Szczecina Melania Bobrowicz jest piosenkarką i producentką muzyczną. Swoją przygodę z muzyką zaczęła jeszcze w szkole podstawowej, a dziś jej utwory, takie jak "Szept", "Wierz mi" czy "Online", dostępne są na popularnych platformach streamingowych. Obecnie studiuje również na University of Wollongong w Dubaju, co jeszcze bardziej zbliżyło ją do miejsca, w którym na co dzień przebywa Meronk.

Nowy rok przyniósł w ich życiu prawdziwą rewolucję. 1 stycznia 2025 roku para ogłosiła zaręczyny, publikując w sieci zdjęcia z diamentowym pierścionkiem i krótkim, wymownym opisem: "Taaak". Teraz, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, zakochani postawili kolejny krok i powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

Adrian Meronk i Melania Bobrowicz pobrali się w Abu Zabi, a zdjęcia z uroczystości szybko obiegły media społecznościowe. "Pan i Pani Meronk" - napisali zgodnie na Instagramie. Golfista wybrał jasny, elegancki garnitur i białą koszulę, natomiast jego żona zachwyciła w krótkiej, białej sukience na ramiączkach, z welonem i koronkowymi rękawiczkami.

