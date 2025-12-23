Latem oczekiwania w Poznaniu były bardzo duże. Głośne transfery przeprowadzane przez świeżo upieczonego mistrza Polski dawały obietnicę zaciekłej walki o awans do wyśnionej Ligi Mistrzów. Zakończyło się sporym niedosytem - Lech Poznań w eliminacjach zdołał wygrać tylko z islandzkim Breidablikiem i finalnie wylądował "tylko" w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Jesień w Europie była dla Lecha przyzwoita, lecz wszystko przyćmiła kompromitująca porażka na Gibraltarze. Po zakończeniu fazy ligowej już wiemy to na pewno - gdyby Lech pokonał Lincoln Red Imps to miałby już zapewniony awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. A tak "Kolejorza" czeka walka w rundzie barażowej. Ich rywalem będzie fiński KuPS Kuopio albo macedońska Shkendija Tetovo.

Na pierwszy rzut oka ósma pozycja Lecha Poznań w Ekstraklasie jest wynikiem wręcz słabym. Nasza liga w tym sezonie jest jednak wyjątkowo specyficzna, wszystko przez minimalne różnice punktowe. I dla przykładu: mistrz Polski do liderującej Wisły Płock traci cztery punkty, a do czwartego Rakowa Częstochowa trzy "oczka". Poznaniacy mają w zanadrzu jeszcze jedno zaległe spotkanie.

Lech rozpoczyna zimowe okienko transferowe. Na pierwszy ogień nowy bramkarz

Trener Lecha Niels Frederiksen praktycznie na wszystkich pozycjach dokonywał rotacji. Niejednokrotnie zmuszały go do tego problemy zdrowotne poszczególnych zawodników. Wyjątek stanowi obsada bramki poznańskiej drużyny. Pozycja Bartosza Mrozka od początku sezonu pozostała niezaprzeczalna. 25-latek wystąpił we wszystkich spotkaniach pierwszego zespołu, nie tracąc pozycji nawet w Pucharze Polski w starciach przeciwko niżej notowanym zespołom.

Jednym z celów działaczy Lecha na zimowe okno transferowe jest wzmocnienie rywalizacji właśnie na pozycji bramkarza. Prócz Mrozka w kadrze pierwszego zespołu są jeszcze 22-letni Krzysztof Bąkowski i 18-letni Mateusz Pruchniewski. Jak informuje portal "meczyki.pl" mistrz Polski jest na jak najlepszej drodze do sprowadzenia kolejnego bramkarza.

Na ostatniej prostej ma być ściągnięcie do Lecha Plamena Andreeva. Jest to młodzieżowy reprezentant Bułgarii, który aktualnie jest zawodnikiem Racingu Santander. 21-latek trafił do Hiszpanii na wypożyczenie z Feyenoordu Rotterdam. W holenderskim klubie nie przebił się, a i w Hiszpanii zanotował jedynie pięć gier. Bułgar do Lecha ma trafić na zasadzie wypożyczenia z opcją przeprowadzenia transferu definitywnego.

"Meczyki.pl" powołując się na bułgarskie media pierwotnie informowały o potencjalnym transferze do Lecha Swietosława Wucowa - golkipera Lewskiego Sofia oraz reprezentanta Bułgarii. Zawodnik ten bronił bramki swojej kadry m.in. w spotkaniach eliminacji mistrzostw świata z Hiszpanią.

