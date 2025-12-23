Boniek się nie zająknął, nie chce Lewandowskiego w Barcelonie. Ma inny kierunek

30 czerwca 2026 roku kończy się umowa Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Obecnie 37-latek rozgrywa swój czwarty sezon w barwach katalońskiego klubu. W 18 dotychczasowych meczach strzelił osiem goli. Jego rola coraz częściej jest drugoplanowa. Niestety, czasu nie da się oszukać.

Na ten moment nie wiadomo, czy kontrakt zostanie odnowiony. "Przyszłość Lewandowskiego jest całkowicie niepewna. Jego kontrakt kończy się i ani klub, ani zawodnik jeszcze nic nie podjęli" - przekazywały ostatnio hiszpańskie media, które poinformowały o styczniowym spotkaniu Polaka z Hansim Flickiem.

Boniek postawił krzyżyk na Lewandowskim. Widzi go w innej drużynie. Poszło w świat

W sierpniu przyszłego roku kapitan reprezentacji Polski skończy 38 lat. Sam napastnik nie ukrywa, że chciałby pozostać Barcelonie, jednak czy na schyłek imponującej kariery opcja transferu nie wydaje się kusząca?

Podczas rozmowy na łamach "TVP Sport" o przyszłości Roberta Lewandowskiego mówił Zbigniew Boniek. Były selekcjoner i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej przyznał wprost, że w przyszłej kampanii chciałby zobaczyć byłą gwiazdę Bayernu Monachium w innej drużynie niż mistrzowie Hiszpanii.

Mam nadzieję, że w kolejnym sezonie zobaczymy go w USA albo w jednym z krajów arabskich. Jeszcze gdzieś dwa lata pogra, żeby dorobić

- To nieunikniony proces. Robert ma 38 lat i trochę nam się zestarzał. Dopóki będzie grał w piłkę, będzie zdobywał bramki, ale dziś to już nie jest ten sam piłkarz, co kilka lat temu. "Ząb czasu" i PESEL nie dotyczy tylko kolegów Bońka i Błońskiego, kolegę Lewandowskiego także. Kapitan ładnie się starzeje - dodał.

W przestrzeni medialnej wiele mówi się także o potencjalnych przenosinach Lewandowskiego do Milanu. Według Bońka nie byłby to rozsądny ruch. - Gdyby trafił na San Siro, miałby kłopot. We Włoszech gra się trudniej niż w Hiszpanii. Moim zdaniem jego przejście do Milanu nie wydaje mi się prawdopodobne, tym bardziej, że Włosi tyle nie płacą, ile Hiszpanie. W Milanie w środku pola biega 40-letni Luka Modrić, ale bycie środkowym napastnikiem w Serie A to notoryczne starcia ze stoperami mierzącymi po 190 cm, rozpychającymi się łokciami, faulującymi. Nie wiem, czy to byłoby wyzwanie dla Roberta - powiedział.

Na koniec Zbigniew Boniek podkreślił, że jak najdłużej chciałby oglądać Lewandowskiego w barwach reprezentacji Polski, którą pod koniec marca czekają baraże o mistrzostwa świata.

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Robert Lewandowski LUKASZ KALINOWSKI East News

Zbigniew Boniek Piotr Kamionka/REPORTER East News