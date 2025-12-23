Kuriozalna sytuacja. Zwolniony trener dalej pracuje!

Po porażce - w beznadziejnym stylu - ze Stalą Ostrów Wielkopolski (89:104) w klubie z Włocławka zapadła decyzja o zakończeniu współpracy z trenerem Grzegorzem Kożanem, który podczas rozmowy z prezesem Łukaszem Pszczółkowskim usłyszał konkretną informację, że trwają poszukiwania nowego szkoleniowca.

Wiemy, że na wąskiej liście znalazło się czterech kandydatów (Izraelczyk, Włoch, Litwin i Turek). Ostatecznie wybór padł na 62-letniego Ronena Ginzburga, którego nazwisko było najwyżej na stworzonej liście.

Negocjacje były wieloetapowe, a ich zakończenie nastąpiło po kolejnym spotkaniu ligowym z Miastem Szkła Krosno (Anwil wygrał 99:93). Ostatecznie strony złożyły podpisy pod umową, która będzie obowiązywać do końca sezonu 2026/2027 (jednolity kontrakt).

Warunkiem nowego trenera w kwestii zawarcia kontraktu było umożliwienie mu dołączenia do zespołu dopiero po meczu we Wrocławiu (26 grudnia - Śląsk - Anwil). Ma to związek z podjętymi przez niego wcześniej zobowiązaniami. Stąd konsensus w kwestii tymczasowego dalszego kierowania zespołem przez trenera Grzegorza Kożana, który… wcześniej został zwolniony.

Kuriozalna sytuacja

Decyzja o pozostawieniu polskiego szkoleniowca - mimo wcześniejszego zwolnienia - na tym samym stanowisku była bardzo szeroko komentowana w środowisku koszykarskim. "To kuriozalne" - można było usłyszeć od prezesów i trenerów pracujących w innych klubach. Takie głosy nie dziwią, bo to sytuacja bez precedensu nie tylko w koszykówce, ale w całym polskim sporcie.

Zwolniony trener odchodzi, a jego miejsce zajmuje nowy szkoleniowiec lub dotychczasowy asystent - do takich obrazków jesteśmy przyzwyczajeni w sportach zespołowych. Tymczasem prezes Łukasz Pszczółkowski postanowił pójść pod prąd i pozostawił Kożana na tym stanowisku na dwa kolejne, ważne mecze w ORLEN Basket Lidze (mają wpływ na udział w Pucharze Polski).

Zapytaliśmy prezesa zarządu KK Włocławek o powody takiej decyzji.

- Nie przekreślamy tego wszystkiego co do tej pory zrobił trener Grzegorz Kożan. Nie jest to idealna sytuacja, wiem. Też wolałbym i oczekiwałem tego, że nowy szkoleniowiec przejmie drużynę od razu, ale okazało się to niemożliwe. Musieliśmy w tej kwestii pójść na ustępstwo, ale zaważył rozsądek - każdy inny trener także potrzebowałby tygodnia-dwóch na uporządkowanie swoich spraw i przybycie do Włocławka. Nikt nie trzyma deski trenerskiej w torbie podróżnej i nie czeka aż zadzwoni Anwil Włocławek. Takie są realia - mówi Łukasz Pszczółkowski.

Co na to trener Kożan?

O komentarz do tej sytuacji - po przegranym meczu z Zastalem Zielona Góra (82:91) - poprosiliśmy także Grzegorza Kożana, który został odwołany ze stanowiska pierwszego trenera przy bilansie 6:4.

- Jestem cały czas pod kontraktem. Wykonuję swoje obowiązki. Nazwałbym to "okresem wypowiedzenia" - krótko komentuje.

Polski szkoleniowiec - co udało nam się ustalić - był w kontakcie z nowym trenerem Ronem Ginzburgiem. Panowie rozmawiali na temat ewentualnej współpracy, ale 62-letni Izraelczyk nie narzucał żadnych pomysłów taktycznych na dwa najbliższe spotkania. Pozostawił wolną rękę dotychczasowemu szkoleniowcowi.

- Rozmawiałem z trenerem Ginzburgiem, ale przygotowania do tego meczu odbyły się "po staremu". W ramach obowiązującego sztabu szkoleniowego. Trener nie chciał za bardzo ingerować w przygotowania i w taktykę. Obdarzył nas zaufaniem - przyznaje polski trener.

Jaka jego przyszłość?

Klub - z tego co wiemy - zarekomendował nowemu trenerowi możliwość pozostawienia Grzegorza Kożana w sztabie szkoleniowym, ale ostateczną decyzję podejmie Ronen Ginzburg. Brany jest też pod uwagę inny wariant: praca Grzegorza Kożana w klubie, ale na innym stanowisku.

- Do 26 grudnia pełnię obowiązki pierwszego trenera. Później jestem umówiony na rozmowę z prezesem Łukaszem Pszczółkowskim. W jej trakcie omówimy, jak może wyglądać moja przyszłość w klubie - zaznacza Grzegorz Kożan.

Kim jest nowy trener?

Ronen Ginzburg to bardzo znane nazwisko na rynku europejskim. Ma pięć tytułów mistrzowskich Czech w roli trenera Nymburka. W 2020 roku przeniósł się do ukraińskiego Prometey.

Wygrał tam rozgrywki krajowe, a następnie dwukrotnie triumfował w lidze łotewsko-estońskiej, w której Prometey rywalizował od czasu wojny na Ukrainie. Łącznie w swojej karierze Ginzburg wywalczył aż 12 tytułów mistrzowskich, a do tego z powodzeniem walczył na szczeblu EuroCup czy Basketball Champions League.

Warto dodać, że Izraelczyk prowadził czeską kadrę przez dekadę w latach 2013-2023. W tym czasie drużyna narodowa naszych południowych sąsiadów zagrała trzykrotnie na EuroBaskecie, raz na Mistrzostwach Świata (6. miejsce w Chinach w 2019 roku) i na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

Polsat Sport Polsat Sport

Igor Milicić ESRA BILGIN/ ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP AFP

Reprezentacja Sudanu Południowego w koszykówce w meczu z Australią William West AFP

Reprezentacja Sudanu Południowego w koszykówce w meczu z Australią William West AFP