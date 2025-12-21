Nie tak Piotr Lisek wyobrażał sobie debiut w KSW. Po udanym występie w Fame MMA w ubiegłym roku utytułowany polski tyczkarz z pewnością liczył, że podobne powody do radości będzie miał po walce z Adamem Josefem Modzelewskim. Zwycięstwo przez techniczny nokaut odniesione we wrześniu 2023 roku nad Dariuszem "Daro Lwem" Kaźmierczukiem rozbudziło apetyty kibiców, a sam Lisek wielokrotnie podkreślał, że nowe wyzwania motywują go równie mocno jak rywalizacja na lekkoatletycznych stadionach.

Starcie z Adamem Josefem "AJ" Modzelewskim na gali XTB KSW 113 w Łodzi miało jednak zupełnie inny przebieg. Od pierwszych sekund widać było, że rywal Liska czuje się w klatce bardzo pewnie. Pojedynek nie potrwał długo - już w pierwszej rundzie "AJ" skutecznie zaatakował, doprowadzając do nokautu i kończąc walkę przed czasem. Dla Piotra Liska była to bolesna porażka i brutalne zderzenie z realiami profesjonalnej organizacji MMA, w której margines błędu jest niezwykle mały.

Po zakończeniu gali tyczkarz zabrał głos w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie zamieścił krótki, ale wymowny wpis, w którym podkreślił intensywność walki i podziękował kibicom za wsparcie. "Krótko, ale intensywnie! Dziękuję, że byliście ze mną! Dziękuję, że rozumiecie mój charakter wojownika. Do zobaczenia na wysokości!!! Ps. następnym razem poproszę o więcej niż trzy tygodnie przygotowań" - napisał, publikując dwa zdjęcia z rywalem. Słowa te pokazały, że Lisek nie zamierza chować głowy w piasek i traktuje porażkę jako kolejną lekcję.

Na wpis zareagowało wielu internautów, w tym osoby ze świata sportów walki. W komentarzach pojawiła się m.in. Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC, która napisała krótko: "Brawo za odwagę". Odpowiedź Liska była równie szczera: "Lecimy dalej. Mam nadzieję, że do zobaczenia". Reakcja Jędrzejczyk pokazała, że mimo porażki tyczkarz zyskał szacunek środowiska za podjęcie wyzwania i sportową postawę.

