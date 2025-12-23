Dzień przed wigilią siatkarska PlusLiga absolutnie nie zwalnia tempa. We wtorkowy wieczór zaplanowano prawdziwy hit. Mistrz Polski Bogdanka LUK Lublin na swoim terenie podejmie PGE Projekt Warszawa. Tym samym kibice będą mogli obserwować starcie aktualnych lidera i wicelidera całych rozgrywek.

Minimalnie lepszy w ostatecznym rozrachunku pozostaje Projekt, który zanotował o jedno zwycięstwo więcej od Bogdanki. W ostatnim spotkaniu stołeczna drużyna nie miała żadnych problemów z pokonaniem we własnej hali Skry Bełchatów, jednej z rewelacji tegorocznych rozgrywek.

W zeszłym tygodniu drużyna z Wilfredo Leonem na czele miała niespodziewane problemy z przedostatnim w tabeli Cuprum Stilonem Gorzów Wielkopolski. Underdog dwukrotnie wychodził na prowadzenie w tym spotkaniu, a o losach zwycięstwa decydował tie-break. Zespół z Lublina triumfował w nim 15:12 i sięgnął po kolejne zwycięstwo.

Epidemia w Projekcie Warszawa. Ogromne problemy przed starciem z mistrzem Polski

Wtorkowe spotkanie bez cienia wątpliwości można było traktować jako prawdziwy hit obecnej kolejki spotkań PlusLigi. Niestety, w obliczu najnowszych informacji przekazanych przez Projekt, potyczka ta może być pozbawiona emocji. Warszawska drużyna zmaga się z prawdziwą epidemią. Jeszcze przed wyjazdem do Lublina siedmiu zawodników miało zgłosić złe samopoczucie związane z infekcjami z objawami gorączki. W drodze podobne objawy zdradzało kolejnych dwóch zawodników.

- Z przyczyn zdrowotnych w meczu z Bogdanką LUK Lublin nie wystąpi siedmiu zawodników PGE Projektu Warszawa. Pozostałych siedmiu - zgodnie z aktualnym stanem - jest do dyspozycji sztabu szkoleniowego w tym spotkaniu. Do dyspozycji trenera Tommiego Tiilikainena we wtorkowym meczu z Bogdanką LUK Lublin będą: rozgrywający Jan Firlej i Michał Kozłowski, przyjmujący Kevin Tillie i Brandon Koppers oraz dwóch nominalnych libero - Damian Wojtaszek i Maciej Olenderek. Dodatkowo po niedawno przebytej infekcji do składu wraca nieobecny w ostatnim ligowym spotkaniu środkowy drużyny - Jurij Semeniuk - poinformował warszawski klub za pośrednictwem Facebooka.

Warszawski klub swoją trudną sytuację kadrową zgłaszał już w poniedziałek 22 grudnia. Ze względu na napięty terminarz przełożenie spotkania nie wchodziło w grę. Projektowi zostało już tylko wystąpienie w okrojonym składzie lub oddanie spotkania walkowerem. Jak zaznaczają, druga z opcji została zdecydowanie odrzucona.

- W poniedziałek 22 grudnia klub poinformował podmiot zarządzający rozgrywkami o sytuacji zdrowotnej zespołu wraz z wnioskiem o przełożenie spotkania na najbliższy możliwy termin - niestety ze względu na intensywność kalendarza, to spotkanie musi zostać rozegrane w docelowym terminie. Jedną z możliwości byłoby oddanie meczu walkowerem, ale byłoby to niezgodne z wartościami naszej drużyny - dodano w komunikacie.

Mecz Bogdanki LUK Lublin z PGE Projektem Warszawa zostanie rozegrany 23 grudnia o godz. 20:00 w Lublinie.

