Niepokojące doniesienia ws. legendy. Potrzebna była pilna operacja

Niepokojące informacje obiegły zagraniczne media. Legenda światowego kolarstwa, pięciokrotny zwycięzca Tour de France - Eddy Merckx w marcu został pilnie przewieziony do szpitala. Utytułowany reprezentant Belgii z powodu niedrożności jelit musiał być operowany. Po zabiegu 78-letni sportowiec wrócił do domu. Teraz skupia się na powrocie do zdrowia.