Jak się okazało, najpoważniejszych urazów doznał Jonas Vingegaand . We wtorek, a więc kilka dni po wypadku, ekipa Visma, której barwy reprezentuje dwukrotny triumfator prestiżowego wyścigu Tour de France, przekazała, że kolarz "pomyślnie przeszedł operację obojczyka i spędzi kilka następnych tygodni na rekonwalescencji". Warto przypomnieć, że dzień wcześniej 27-latek przeszedł operację odmy opłucnowej i trafił na oddział intensywnej terapii. Holenderski zespół przekazał jednak, że mimo poważnych obrażeń Duńczyk czuje się dobrze. Nie wiadomo jednak kiedy wróci do rywalizacji.

Jonas Vingegaard przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jego rodzice zabrali głos

W ubiegły piątek do Hiszpanii przyleciała ukochana Vingegaarda. Kontaktu z kolarzem wciąż nie mieli jednak jego rodzice. W rozmowie z dziennikarzami duńskiej gazety "Ekstra Bladet" ojciec Jonasa, Claus Vingegaard, zdobył się na poruszające wyznanie. "Dla nas to piekło. Wiemy właściwie tyle, co przeczytamy w mediach. To nie jest tak, że nie chcemy go odwiedzić w Hiszpanii, ale w tej akurat chwili nie sądzę, że powinniśmy" - przyznał mężczyzna.