"To osobowość, która stała się symbolem polskiego kolarstwa. Jego pasja do kolarstwa trwała przez ponad 60 lat i miała wpływ na rozwój kolarstwa w Polsce. Odszedł od nas jeden z ważniejszych kolarzy w historii naszej dyscypliny w Polsce i dołączył do niebiańskiego pelotonu. Zarząd i biuro Polskiego Związku Kolarskiego składa kondolencje Panu Piotrowi Pawlakowi i całej rodzinie zmarłego" - napisano w komunikacie na stronie pzkol.pl.

Reklama