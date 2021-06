W zajęciach udział wzięło 29 zawodników. Wśród nich był także nowy nabytek Pogoni, Jean Carlos Silva. Zabrakło z kolei drugiego letniego wzmocnienia, czyli 19-letniego bramkarza Bartosza Klebaniuka. Golkiper dołączy do zespołu już podczas obozu w Opalenicy, który rozpocznie się 23 czerwca. Tak samo będzie w przypadku powracającego z wypożyczenia do Błękitnych Stargard Bartłomiejem Mrukiem, który dostał kilka dni wolnego. W treningu nie brał udziału również Kacper Kozłowski, który jest z reprezentacją na EURO 2020.

Pogoń Szczecin przygotowuje się do startu w europejskich pucharach

Pierwszy mecz nowego sezonu szczecinianie rozegrają 22 lipca. Będzie to potyczka z chorwackim NK Osijek w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Łączenie ligi z pucharami wymaga odpowiedniego przygotowania. - Kluczowa będzie dla nas regeneracja, więc to na pewno jest jakieś nowe doświadczenie dla zespołu. Ze Szczecina podróże zawsze są dalekie. Wierzę jednak, że damy radę to wszystko pogodzić - mówi trener przygotowania fizycznego Pogoni, Rafał Buryta.

Wśród 29 piłkarzy, którzy wybiegli dziś na boisko, jest aż 13 młodzieżowców. To po jednym bramkarzu i obrońcy, a także ośmiu pomocników i trzech napastników. Najwięcej z nich - bo aż pięciu - to przedstawiciele wyjątkowo utalentowanego w szeregach Portowców rocznika 2003.

Jakub Żelepień