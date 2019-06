Piast Gliwice. Dani Aquino wzmocni atak?

Piast Gliwice znalazł nowego napastnika? Hiszpańskie media donoszą, że blisko transferu do drużyny mistrza Polski jest Dani Aquino.

Gliwiczanie szukają napastnika, bo po zakończeniu poprzedniego sezonu stracili już dwóch. W przypadku Pawła Tomczyka mieli niewiele do powiedzenia - po zakończeniu wypożyczenia wrócił do Lecha Poznań. Z Michala Papadopulosa, który podpisał kontrakt z Koroną Kielce, zrezygnowali świadomie.

Sprowadzenie konkurenta dla Piotra Parzyszka jest jednak koniecznością. Według "Onda Regional" z Murcji, już w najbliższych dniach do Piasta może dołączyć Aquino. Napastnik, który w lipcu skończy 28 lat, wiosnę spędził na wypożyczeniu w cypryjskim AEK Larnaka.



Na Cyprze strzelił dwa gole i działacze z Larnaki nie zdecydowali się skorzystać z opcji pierwokupu piłkarza za 100 tys. euro z Realu Murcja. Tyle że Aquino prawdopodobnie nie wróci do hiszpańskiego trzecioligowca, a przyjedzie do Polski. "Onda" nie precyzuje, ile gliwiczanie zapłacą za napastnika, ale ma to być kwota wyraźnie niższa niż 100 tys. euro. Radio "Tercer Tiempo" podaje, że cena wyniesie 60 tys.



Aquino wychował się w Murcji, z tamtejszym Realem przed 11 laty rozegrał 13 spotkań w Primera Division, gdzie zdobył jedną bramkę. Resztę kariery spędził w drugiej i trzeciej lidze, gdzie strzelał gole m.in. dla rezerw Atletico Madryt. W rekordowym sezonie 2016/2017 zdobył aż 23 bramki dla trzecioligowego wówczas Racingu Santander.



W czwartek Piast podpisał nowy kontrakt z innym Hiszpanem - umowę do czerwca 2020 r. przedłużył Gerard Badia, kapitan zespołu.



