25-letni ofensywny pomocnik Joan Roman podpisał 2,5-letni kontrakt z Miedzią Legnica, poinformował klub na stronie internetowej. Hiszpan w przeszłości reprezentował takie kluby jak FC Barcelona czy Manchester City, a w sezonie 2016/17 występował już w Ekstraklasie w barwach Śląska Wrocław.

Zdjęcie Joan Roman (pierwszy z prawej) /AFP

Joan Roman jako junior występował w Espanyolu Barcelona, z którego na trzy sezony (2009-12) trafił do Manchesteru City. Po tym czasie za milion euro wykupiła go FC Barcelona, ale nie udało mu się przebić do pierwszej drużyny "Dumy Katalonii" (choć przeszedł z pierwszym zespołem cały okres przygotowawczy i grał w sparingach, to grał głównie w Barcelonie B).



Reklama

Później występował m.in. w Villarreal CF i portugalskiej Bradze, skąd w sezonie 2016/17 został wypożyczony do Śląska Wrocław. W Ekstraklasie rozegrał 12 spotkań, zdobył jedną bramkę. Dał się zapamiętać, jak dynamiczny skrzydłowy, z ciągiem na bramkę i niezłym uderzeniem. Szczególnie z dobrej strony prezentował się w rundzie wiosennej, po której jednak wrocławski zespół nie zdołał go zatrzymać (wrócił do Bragi). Ostatnio występował w AEL Limassol - czołowej drużynie ekstraklasy cypryjskiej (gra tam m.in. były zawodnik Miedzi Kevin Lafrance). W rundzie jesiennej zagrał w pięciu meczach i zdobył dwie bramki.

Roman dołączył już do drużyny Miedzi, która przebywa na zgrupowaniu w Turcji. Najprawdopodobniej wystąpi w czwartkowym sparingu legniczan z Czornomorcem Odessa.