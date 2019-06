Hiszpańskie media twierdzą, że beniaminek La Liga RCD Mallorca jest poważnie zainteresowany Carlitosem. Dyrektor hiszpańskiego klubu ma udać się do Warszawy, by negocjować pozyskanie napastnika.

Sportowa redakcja hiszpańskiej telewizji IB3 ujawnia dwa cele transferowe RCD Mallorca. Pierwszym z nich jest Darko Brasanac, wypożyczony ostatnio z Betisu do Deportivo Alaves, zaś drugim Carlitos z Legii Warszawa.

Według informacji IB3 do Polski wybiera się dyrektor klubu, chcąc osobiście przypilnować transferu napastnika.



Mallorca niedawno w spektakularnych okolicznościach wywalczyła awans do hiszpańskiej Primera Division. W finałowym dwumeczu barażu najpierw przegrała 0-2 z Deportivo La Coruna, ale w rewanżu odrobiła straty z nawiązką, wygrywając 3-0.

Od nowego sezonu zawodnikiem RCD Mallorca będzie Aleksandar Sedlar, który w minionym sezonie zdobył mistrzostwo Polski z Piastem Gliwice. Menedżer piłkarza już na początku czerwca poinformował o porozumieniu między klubem a piłkarzem i niebawem ma dojść do podpisania kontraktu.

W niedalekiej przeszłości Legia sprzedała jednego ze swoich napastników do hiszpańskiej ekstraklasy. Był to Armando Sadiku, który zimą 2018 roku odszedł do UD Levante. Albański napastnik Hiszpanii jednak nie podbił, w czym nie pomogły mu zerwane więzadła krzyżowe w kolanie i w Levante wystąpił tylko sześciokrotnie. Wiosną był wypożyczony do szwajcarskiego FC Lugano.

Carlitos był zawodnikiem Legii w ostatnim sezonie, a do Warszawy trafił z Wisły Kraków. W 45 spotkaniach dla Legii zdobył 19 bramek i zaliczył siedem asyst. Hiszpański napastnik w swojej ojczyźnie grał najwyżej na trzecim poziomie rozgrywkowym.

