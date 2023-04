Komfortowa sytuacja w Legii. Wszyscy zdrowi, nawet "Eminem"

Wiadomo już, że Lech przyjedzie do Warszawy bez zawieszonego za doping Bartosza Salamona, a także kontuzjowanego Filipa Szymczaka, który z powodu kontuzji kolana będzie pauzować do końca sezonu. Wielu piłkarzy "Kolejorza" będzie też zmęczonych po czwartkowym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji z Fiorentiną (1:4). Na uraz narzeka Filip Dagerstal, czyli drugi obok Salamona podstawowy środkowy obrońca poznaniaków.

Jedyna zagadka - obsada bramki

Zdrowy jest także Kacper Tobiasz, który po cichu liczy na powrót do bramki Legii. Kiedy był kontuzjowany zastępował go Dominik Hładun i spisywał się fantastycznie, aż do meczu z Miedzią (2:2). W poniedziałek w Legnicy popełnił jednak błąd, który kosztował gości utratę pierwszego gola i niewykluczone, że na Lecha do bramki wróci Tobiasz, który przed kontuzją grał bardzo pewnie.