Lech Poznań rozbity przez Fiorentinę. Filip Bednarek winowajcą?

Uwagę polskich dziennikarzy komentujących mecz na Twitterze zwróciła szczególnie słaba postawa bramkarza Lecha . "Dziś najbardziej winiłbym Bednarka. Lech bezradny, ale klasa rywala, i organizacja gry, to coś, czego "Kolejorz" w tej niezwykłej pucharowej przygodzie jeszcze nie doświadczył" - napisał Roman Kołtoń.

Lech Poznań z piękną przygodą w europejskich pucharach

Część dziennikarzy skupiła się z kolei na samym fakcie, że Lech dotarł aż do ćwierćfinału europejskich rozgrywek . "Szkoda porażki Lecha, ale i tak wielkie brawa za pucharową przygodę. Oby każdy polski klub dochodził do ćwierćfinału" - pisał Sebastian Staszewski z Interii.

Podobny wniosek wysnuł Filip Macuda z Wrocławskich Faktów. "Polski klub w ćwierćfinale europejskiego pucharu - to brzmi dumnie. Atmosfera w Poznaniu przy takim meczu to niebywałe święto. Warto było przyjechać i przeżyć to na własnej skórze" - przekonywał.