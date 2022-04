Historyczna chwila! Flavio Paixao w "klubie 100" jako pierwszy obcokrajowiec

Trener Tomasz Kaczmarek dotrzymał przedmeczowych obietnic i przywrócił do składu odsuniętego na jeden mecz Flavio Paixao. Portugalczyk dostał kapitańską opaskę i już w 5. minucie meczu z Wartą Poznań zrobił to co kocha najbardziej - trafił do siatki. Był to 1000 gol Lechii Gdańsk na boiskach Ekstraklasy. Z

Za kilkanaście minut gdański stadion i kibice na nim zgromadzeni byli świadkami kolejnego historycznego momentu. Po faulu na Bassekou Diabate, sędzia Bartosz Frankowski posiłkował się analizą VAR, wreszcie wskazał "na wapno". Do piłki podszedł niezawodny FLAVIO PAIXAO i po raz setny trafił do siatki na boiskach Ekstraklasy - 24 z tych goli zdobył dla Śląska Wrocław, 76 dla Lechii Gdańsk. Poniżej pełne zestawienie wszystkich 100 goli Flavio Paixao w Ekstraklasie.

Reklama



Sezon 2013/2014 Śląsk Wrocław 13 meczów - 1 gol

1. 22.05.2014 r. Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 0-3, 1 gol - 14 minuta

Sezon 2014/2015 Śląsk Wrocław 37 meczów - 18 goli

2-3. 30.08.2014 r. Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 2-0, 2 gole - 34 i 90 minuta

4. 13.09.2014 r. Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 4-3, 1 gol - 90 minuta

5. 19.09.2014 r. Śląsk Wrocław - Korona Kielce 1-0, 1 gol - 72 minuta

6. 03.10.2014 r. Podbeskidzie Bialsko-Biała - Śląsk Wrocław 2-2, 1 gol, 50 minuta

7-8. 18.10.2014 r. Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 3-0, 2 gole, 46 i 51 minuta

9-11. 25.10.2014 r. Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 1-4, 3 gole, 11, 23 i 50 minuta

12. 08.11.2014 r. Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 1-1, 1 gol, 17 minuta

13. 12.12.2014 r. Śląsk Wrocław - GKS Bełchatów 2-1, 1 gol, 80 minuta

14. 28.02.2015 r. Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 3-3, 1 gol, 82 minuta

15. 20.03.2015 r. Górnik Łęczna - Śląsk Wrocław 1-1, 1 gol, 82 minuta

16. 17.05.2015 r. Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 1-1, 1 gol, 6 minuta

17. 30.05.2015 r. Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 1-0, 1 gol, 77 minuta

18-19. 07.06.2015 r. Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 3-1, 2 gole, 13 i 69 minuta

Sezon 2015/2016 Śląsk Wrocław 21 meczów - 5 goli / Lechia Gdańsk 16 meczów - 6 goli

20. 19.07.2915 r. Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 1-4, 1 gol, 28 minuta

21. 02.08.2015 r. Śląsk Wrocław - Termalica Bruk-Bet Nieciecza 2-0, 1 gol, 59 minuta

22. 15.08.2015 r. Górnik Łęczna - Śląsk Wrocław 2-3, 1 gol, 90 minuta

23. 04.10.2015 r. Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 1-1, 1 gol, 79 minuta

24. 31.10.2015 r. Śląsk Wrocław - Lech Poznań 1-1, 1 gol, 23 minuta

25-27. 06.03.2016 r. Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok, 3 gole, 7, 44 i 90 minuta

28. 09.04.2016 r. Lechia Gdańsk - Ruch Chorzów 2-0, 1 gol, 34 minuta

29. 16.04.2016 r. Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 1-2, 1 gol, 69 minuta

30. 07.05.2016 r. Lechia Gdańsk - Ruch Chorzów 2-1, 1 gol, 35 minuta

Sezon 2016/2017 Lechia Gdańsk 33 mecze 10 bramek

31-32. 30.07.2016 r. Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 3-1, 2 gole, 30 i 68 minuta

33. 28.08.2016 r. Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-2, 1 gol, 88 minuta

34. 24.09.2016 r. Lechia Gdańsk - Ruch Chorzów 2-1, 1 gol, 13 minuta

35-36. 23.10.2016 r. Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 3-2, 2 gole, 79 i 86 minuta

37-38. 09.12.2016 r. Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 3-0, 2 gole, 30 i 90 minuta

39. 12.02.2017 r. Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 3-0, 1 gol, 84 minuta

40. 25.02.2017 r. Lechia Gdańsk - Cracovia 4-2, 1 gol, 47 minuta

Sezon 2017/2018 Lechia Gdańsk 34 mecze 10 bramek

41. 30.09.2017 r. Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 1-0, 1 gol, 60 minuta

42. 03.11.2017 r. Arka Gdynia - Lechia Gdańsk 0-1, 1 gol, 90 minuta

43. 01.12.2017 r. Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 3-1, 1 gol, 56 minuta

44. 08.12.2017 r. Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1-1, 1 gol, 70 minuta

45. 16.12.2017 r. Sandecja Nowy Sącz - Lechia Gdańsk 2-2, 1 gol, 51 minuta

46-48. 07.04.2018 r. Lechia Gdańsk - Arka Gdynia 4-2, 3 gole, 14, 28 i 39 minuta

49. 13.04.2018 r. Arka Gdynia - Lechia Gdańsk 1-2, 1 gol, 43 minuta

50. 19.05.2018 r. Lechia Gdańsk - Sandecja Nowy Sącz 1-1, 1 gol, 56 minuta

Sezon 2018/2019 Lechia Gdańsk 37 meczów 15 bramek

51. 20.07.2018 r. Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 0-1, 1 gol, 10 minuta

52. 27.07.2018 r. Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 1-1, 1 gol, 12 minuta

53. 18.08.2018 r. Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0-2, 1 gol, 33 minuta

54-55. 31.08.2018 r. Lechia Gdańsk - Korona Kielce 2-0, 2 gole, 25 i 69 minuta

56. 15.09.2018 r. Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 5-2, 1 gol, 38 minuta

57. 06.10.2018 r. Lechia Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec 4-1, 1 gol, 50 minuta

58. 27.10.2018 r. Lechia Gdańsk - Arka Gdynia 2-1, 1 gol, 90 minuta

59. 04.11.2018 r. Lech Poznań - Lechia Gdańsk 0-1, 1 gol, 26 minuta

60. 10.11.2018 r. Lechia Gdańsk - Cracovia 1-0, 1 gol, 79 minuta

61. 25.11.2018 r. Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 3-2, 1 gol, 37 minuta

62. 22.12.2018 r. Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 4-0, 1 gol, 72 minuta

63. 09.02.2019 r. Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 2-1, 1 gol, 75 minuta

64. 11.03.2019 r. Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1-1, 1 gol, 77 minuta

65. 13.04.2019 r. Cracovia - Lechia Gdańsk 4-2, 1 gol, 17 minuta

Sezon 2019/2020 Lechia Gdańsk 31 meczów 14 bramek

66. 20.10.2019 r. Arka Gdynia - Lechia Gdańsk 2-2, 1 gol, 51 minuta

67-68. 23.11.2019 r. Lechia Gdańsk - ŁKS Łódź 3-1, 2 gole, 28 i 49 minuta

69. 01.12.2019 r. Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 0-1, 1 gol, 31 minuta

70-71. 07.12.2019 r. Lechia Gdańsk - Wisła Płock 2-0, 2 gole, 34 i 57 minuta

72-73. 07.02.2020 r. Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 2-2, 2 gole, 6 i 46 minuta

74. 14.02.2020 r. Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 1-0, 1 gol, 63 minuta

75. 01.03.2020 r. Korona Kielce - Lechia Gdańsk 1-2, 1 gol, 18 minuta

76-78. 31.05.2020 r. Lechia Gdańsk - Arka Gdynia 4-3, 3 gole, 50, 76 i 90 minuta

79. 24.06.2020 r. Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 1-0, 1 gol, 74 minuta

Sezon 2020/2021 Lechia Gdańsk 30 meczów 12 bramek

80-81. 19.09.2020 r. Lechia Gdańsk - Stal Mielec 4-2, 2 gole, 4 i 73 minuta

82-83. 26.09.2020 r. Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4-0, 2 gole, 30 i 42 minuta

84. 23.10.2020 r. Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 1-1, 1 gol, 72 minuta

85. 28.10.2020 r. Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 1-3, 1 gol, 68 minuta

86. 20.11.2020 r. Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 3-2, 1 gol, 66 minuta

87. 20.02.2021 r. Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 2-0, 1 gol, 41 minuta

88. 13.03.2021 r. Lechia Gdańsk - Wisła Kraków 2-0, 1 gol, 64 minuta

89. 17.04.2021 r. Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 2-2, 1 gol, 90 minuta

90. 30.04.2021 r. Wisła Płock - Lechia Gdańsk 1-3, 1 gol, 6 minuta

91. 08.05.2021 r. Lechia Gdańsk - Cracovia 1-1, 1 gol, 69 minuta

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe Futbol: Flavio literat (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Sezon 2021/2022 Lechia Gdańsk 28 meczów 9 bramek

92-93. 24.09.2021 r. Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk 0-4, 2 gole, 44 i 71 minuta

94. 16.10.2021 r. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk 0-2, 1 gol, 55 minuta

95. 30.10.2021 r. Warta Poznań - Lechia Gdańsk 0-2, 1 gol, 90 minuta

96. 04.12.2021 r. Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa 3-1, 1 gol, 86 minuta

97. 11.12.2021 r. Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 2-1, 1 gol, 45 minuta

98. 09.04.2022 r. Lechia Gdańsk - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-0, 1 gol, 90 minuta

99-100. 23.04.2022 r. Lechia Gdańsk - Warta Poznań (2-0), 2 gole, 6 i 17 minuta.

Maciej Słomiński