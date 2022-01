Lech Poznań. Maciej Skorża: Nawiążę do Guardioli – presja to przywilej. WIDEO WIDEO |

Piłkarze Lecha Poznań rozpoczęli przygotowania przed być może najtrudniejszą w ich karierach rundą. Będą bronić pierwszej pozycji w PKO Ekstraklasie, by na stulecie klubu można było świętować zdobycie mistrzostwa Polski. – Odpowiedzialność jest ogromna, czuję ją, ale mnie ona nie paraliżuje, bo nie mógłbym wykonywać swojej pracy. Ta presja jest od odczuwalna początku sezonu w szatni, wśród trenerów, ale i pewnie w gabinetach tam na samej górze – mówi trener „Kolejorza” Maciej Skorża. I nawiązał do słów Pepa Guardioli, menedżera Manchesteru City. – Przed jakimś meczem Pucharu Anglii motywował swoją drużynę słowami, że presja to przywilej. I tak bym chciał, by ona była u nas odbierana. By presja w tym sezonie była naszym przywilejem, by nas mobilizowała i byśmy potrafili ją wykorzystać – mówi Skorża.