Lech Poznań. Maciej Skorża o przygotowaniach Lecha: Mamy bardzo mało czasu. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Piłkarze Lecha Poznań dopiero w piątek 7 stycznia stawili się na pierwszych zajęciach w tym roku, a już po czterech dniach polecieli na zgrupowanie do Turcji. – Nasi trenerzy przygotowania fizycznego tak zaplanowani ten okres przygotowawczy, że tak naprawdę to zaczął się on już 10 dni przed pierwszym spotkaniem. Piłkarze mieli indywidualny plan pracy i poza jednym przypadkiem, gdy pojawiły się problemy techniczne, wykonali te zadania – mówi trener Lecha Maciej Skorża. Szkoleniowiec lidera PKO Ekstraklasy wspominał problemy, jakie drużyna ma podczas treningów w Polsce, ale też nawiązał do planu pracy w Turcji. – Mamy mało czasu, zostały nam zaledwie cztery mikrocykle. Staramy się wszystko robić efektywnie, wykorzystać każdą jednostkę treningową – przekonuje Skorża i zaznacza, że podejmowane są też działania prewencyjne, mające pomóc w unikaniu kontuzji.