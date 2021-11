Trener Lecha do trenera Warty: Życzę, by zawojował tę Ekstraklasę. WIDEO WIDEO |

Gdy Maciej Skorża debiutował w Ekstraklasie jako trener Amiki Wronki, miał 23 lata i 6 miesięcy. Dawid Szulczek w chwili swojego debiutu w Warcie Poznań był o osiem miesięcy młodszy. - Byłem o rok starszy od trenera Warty, wspominaliśmy to w pogawędce przed konferencją. Pamiętam swój pierwszy mecz. Miałem to szczęście mieć takich zawodników jak Paweł Kryszałowicz czy Jacek Dembiński, którzy byli starsi ode mnie, a przynajmniej Jacek był. Rywali prowadził Rysiu Wieczorek. Wygraliśmy 2-1 i do końca swoich dni człowiek to będzie pamiętał – mówi Maciej Skorża. - Ten debiut w Ekstraklasie to marzenia każdego trenera, wspaniały moment. Na pewno dla trenera Dawida to równie ważna chwila i życzę mu samych sukcesów, ale od poniedziałku – uśmiecha się trener Lecha.