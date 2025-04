Justyna Steczkowska zachwyca sylwetką. Oto jej sekret

Wielkimi krokami zbliża się 69. Konkurs Piosenki Eurowizji , w którym Polskę reprezentować będzie Justyna Steczkowska . 52-latka miała już wcześniej okazję wystąpić na tym konkursie. Było to 30 lat temu w 1995 roku, kiedy artystka zaśpiewała utwór "Sama" i zajęła ostatecznie 18. miejsce. Triumfatorem 40. edycji imprezy była Norwegia, a dokładniej duet Secret Garden z utworem "Nocturne". Tym razem nasza gwiazda zaprezentuje się w znacznie innej odsłonie niż 30 lat temu. Piosenka "Gaja " już podbija serca fanów z całej Europy, a wiele wskazuje na to, że w trakcie eurowizyjnego występu Polka zrobi jeszcze większe show niż w preselekcjach. Oprócz skomplikowanej choreografii tanecznej widzowie oczekiwać mogą bowiem także elementów kaskaderskich.

Sport jest ważny w życiu Justyny Steczkowskiej. To dzięki niemu na idealną figurę

Z pozoru trudne do wykonania sztuczki kaskaderskie dla Justyny Steczkowskiej nie są problemem. Choć jej kariera muzyczna jest pełna sukcesów, artystka szczególną uwagę przykłada bowiem również do regularnej aktywności fizycznej. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, jak ważny jest dla niej zdrowy tryb życia i dbanie o swoje ciało.

W ostatnich latach Steczkowska zyskała popularność jako jedna z tych celebrytek, które stawiają na nowoczesne metody treningowe. Jednym z kluczowych elementów jej planu treningowego jest trening EMS (Easy Motion Skin), który wykonuje regularnie już od ośmiu lat. Trening EMS to metoda, która zyskuje coraz większą popularność wśród osób pragnących poprawić kondycję fizyczną i wyrzeźbić sylwetkę. Polega na stymulowaniu mięśni za pomocą impulsów elektrycznych, które powodują ich skurcze. Dzięki temu ćwiczenia angażują niemal wszystkie grupy mięśniowe w jednym czasie, co sprawia, że są one wyjątkowo efektywne w krótkim czasie.Justyna Steczkowska od ośmiu lat regularnie korzysta z tej metody, ćwicząc w specjalnym kombinezonie dwa razy w tygodniu przez 30 minut.