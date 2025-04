Julia Szeremeta wróciła ze srebrnym medalem. Przemówiła, od razu zapowiedziała

Julia Szeremeta wywalczyła podczas zawodów Pucharu Świata w Brazylii srebrny medal. W finale musiała ustąpić reprezentantce gospodarzy, Jucielen Romeu, która decyzją sędziów wygrała z nią 3:2. Choć można powiedzieć, że dla Polki to kolejne wielkie osiągnięcie, to ta nie świętowała go zbyt mocno. Po powrocie postanowiła przekazać swoim fanom kilka słów. Od razu zapowiedziała jedną rzecz.