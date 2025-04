Real Madryt rozbity, Polak stanął przed kamerą. "Byliśmy w szoku"

Jakub Kiwior komentuje zwycięstwo nad Realem Madryt

Od pierwszej do ostatniej minuty na boisku przebywał Jakub Kiwior , który zastąpił kontuzjowanego Gabriela Magalhaesa . Polak już na początku w rozmowie z Canal+ Sport przypomniał, że wprawdzie jego drużyna ma powody do świętowania, ale czeka ją jeszcze mecz rewanżowy. A dopytywany, czy Arsenal przygotowywał się specjalnie na starcie z gwiazdami Realu, odpowiedział jednoznacznie.

"Analizujemy bardzo dużo, znamy tych zawodników, wiemy jakie mają mocne strony - że są bardzo szybcy i musimy na to uważać. Na treningu jednak się tego do końca nie przygotujesz, jedynie mentalnie. Musisz przygotować się do tego, że będzie dużo biegania, musisz się nastawić na to przed meczem i w meczu tylko to realizować" - tłumaczył.