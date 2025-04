Marina i Wojciech Szczęśni zostali sąsiadami Lewandowskich

Od czasu przeprowadzki do Barcelony żona piłkarza miała ręce pełne roboty, bo większość spraw organizacyjnych spoczęła na jej głowie. Na szczęście szybko ze wszystkim się uporała i ich nowe gniazdko jest już niemal w pełni urządzone. Nieoceniona była zapewne także pomoc sąsiadów, czyli Anny i Roberta Lewandowskich, którzy mieszkają nieopodal.

"My od początku byliśmy w kontakcie i jesteśmy w kontakcie. Znamy się od wielu, wielu lat i cieszymy się, że na nowo jesteśmy blisko" - opowiadała w "Pytaniu na śniadanie" sama Anna.

Marina Szczęsna zamieściła poruszający wpis. Dokonała podsumowania marca

Jednak szczególnie jedno ze zdjęć zwróciło uwagę fanów Mariny. Kobieta pozowała na nim w studio muzycznym Kuby Galińskiego, co może wskazywać na to, że wraca do śpiewania. Doniesienia na ten temat krążyły zresztą już od pewnego czasu.