17 absurdalnych minut. Real Madryt zdeklasowany w Lidze Mistrzów. Co gol, to piękniejszy

Od początku pierwszej połowy Arsenal FC był drużyną, która prowadziła grę. Niewiele jednak wynikało z tego konkretów w postaci strzałów na bramkę Thibaut Courtois . Real Madryt polował na kontrataki i to od początku wydawało się być dobrą strategią gości.

Arsenal jest zespołem, który dobrze radzi sobie w ataku pozycyjnym, ale w pierwszej połowie meczu z Realem "Kanonierzy" mieli bardzo duży problem, żeby się przebić. W końcówce pierwszej połowy wyglądało to już nieco lepiej. Bukayo Saka wykreował swoim kolegom kilka znakomitych okazji, ale zabrakło dobrej finalizacji.

Real zdeklasowany po przerwie. Dwa cudowne gole, trzeci dopełnił dzieła

Zaczynając drugą odsłonę, piłkarze Arsenalu wiedzieli, że następne 45 minut może zadecydować o losach tego dwumeczu. Gospodarze byli świadomi tego, że pojechanie do Madrytu z jakąkolwiek zaliczką to konieczność w kontekście walki o awans do półfinału.