Puste trybuny i pełne kieszenie lekkoatletów. "To z pewnością jest przełom"

Pierwszy z czterech weekendów Grand Slam Track za nami. W zawodach w jamajskim Kingston byliśmy świadkami rywalizacji wielkich gwiazd, choć kilku zabrakło, ale też bardzo dobrych wyników. Do tego w świecie lekkoatletycznym pojawiły się nagrody finansowe, jakich ten sport jeszcze nie widział.

- Zawsze takie nowe inicjatywy, w których sportowcy mogą zarobić niezłe pieniądze, są mile widziane. Z wielkim zainteresowaniem przyglądałem się zatem temu projektowi od bardzo wielu miesięcy. To sytuacja bez precedensu, bo to zupełnie nowy cykl z ogromną pulą nagród. Miałem zatem pewnego rodzaju obawy, czy to wszystko wypali. Mam jednak pozytywne odczucia po tym pierwszym mityngu - mówił w rozmowie z Interia Sport Marcin Rosengarten, menedżer lekkoatletyczny i dyrektor Diamentowej Ligi - Memoriału Kamili Skolimowskiej. Reklama

Reklama Natalia Bukowiecka na 2. miejscu w plebiscycie na Sportowca Roku. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Puste trybuny straszyły

Nie ma co ukrywać, że obrazki w telewizji pozostawiały duży niedosyt. Wszystko za sprawą pustawych trybun w Kingston. Na to wpływ miały pewnie wysokie ceny biletów, ale też kryzys jamajskiego sprintu, bo przecież w igrzyskach olimpijskich w Paryżu szybkobiegacze z tego kraju wywalczyli tylko jeden brązowy medal.



- Na początku drogi przy takim projekcie bywa trudno. Ekipa Michaela Johnsona z pewnością musi popracować, bo jednak puste trybuny trochę straszyły. Doskonale wiem, że kiedy rozpoczyna się nowy projekt, to nie jest łatwo zapełnić trybuny. Z drugiej strony wobec projektu, który jest zapowiadany jako rewolucja w lekkoatletyce, są wielkie oczekiwania. Na szczęście nie zawiodły gwiazdy, bo tych największych nie zabrakło, choć w ostatniej chwili kilku sportowców się wykruszyło. Do tego były dobre wyniki i fajna rywalizacja. Takim papierkiem lakmusowym będzie to, co zobaczymy w trzech kolejnych mityngach już w USA. Znając Michaela Johnsona i jego perfekcjonizm, który charakteryzował go też na bieżni, to jestem spokojny o rozwój tego projektu - zauważył Rosengarten. Reklama

Gigantyczne pieniądze, jak na lekkoatletykę. Najlepsi mogą zarobić ponad 1,5 mln złotych w cztery weekendy

Zawody w Grand Slam Track składają się z kilku kategorii. To są biegi na: 100 i 200 m; 100 m ppł./110 m ppł. i 100 m; 200 i 400 m; 400 m ppł. i 400 m; 800 m i 1500 m oraz 3000 m i 5000 m.

Lekkoatleci startują w obu konkurencjach z danej kategorii. Za miejsca zajęte w poszczególnym biegu otrzymują punkty, a ich suma wyłania zwycięzcę poszczególnej kategorii.

I właśnie nagrody finansowe przyznane są za miejsca w kategorii. Zwycięzca każdej z nich otrzymuje 100 tysięcy dolarów (ok. 390 tysięcy złotych). Za ósme miejsce nagroda wynosi 10 tysięcy dolarów (ok. 39 tysięcy złotych). W sezonie są cztery mityngi Grand Slam Track, więc łatwo policzyć, że najlepsi mogą zgarnąć 400 tysięcy dolarów (ok. 1,56 mln złotych). To jak na lekkoatletykę są naprawdę gigantyczne pieniądze.

W Diamentowej Lidze w tym roku stawki też poszły w górę, ale za wygrany mityng to będzie teraz 20 tysięcy dolarów (ok. 78 tysięcy złotych), a za finałowe zawody 50 tysięcy dolarów (ok. 195 tysięcy złotych). Do tego roku to były odpowiednio stawki 10 tysięcy dolarów (ok. 39 tysięcy złotych) i 30 tysięcy złotych (ok. 117 tysięcy złotych.

Reklama

Na pewno Grand Slam Track jest przełomem finansowym w lekkoatletyce. Pokazuje, że w lekkoatletyce można zarobić pokaźne środki. Oczywiście nadal tego nie można porównywać do piłki nożnej, tenisa, czy golfa, ale jednak dla najlepszych lekkoatletów świata to z pewnością jest przełom, bo do tego dochodzi jeszcze startowe. Można zatem zarobić w sezonie kilkaset tysięcy dolarów w ten sposób tylko w tym cyklu ~ ocenił Rosengarten.

- Moim zdaniem to jest też przełom promocyjny. O tym cyklu mówiło się w ostatnim czasie bardzo dużo. Zresztą po tym mityngu również. To pokazanie, że w lekkoatletyce można robić nowe rzeczy z udziałem wielkich gwiazd - dodał znany menedżer.

"Dziury" w programie

Johnson w Grand Slam Track postawił tylko na biegi. I to mógł być błąd, bo jednak nie było odpowiedniej dynamiki zawodów. Konkurencje techniczne w mityngach sprawiają, że stadion ciągle żyje.

Tymczasem w Kingston były duże przerwy między biegami, w czasie których nic się nie działo.



- I tu trochę dziwię się Michaelowi, bo on jednak zjadł zęby na lekkoatletyce. Zdawał sobie sprawę z tego, że same biegi nie pomogą nadać dynamiki temu show. Bywało, że przerwy były dużo dłuższe, niż trwał sam bieg. Zdaję sobie sprawę z tego, że Michael reklamował ten cykl jako pojedynki najszybszych. Skupiał się na tym, by była to typowa lekkoatletyczna rywalizacja, a nie tylko walka o czasy. Chciał tym samym przywrócić w lekkoatletyce znaczenie rywalizacji o miejsca. W tym przypadku konkurencje techniczne byłyby idealnym uzupełnieniem zawodów. Być może to będzie jeden z wniosków dla Johnsona na przyszły rok - powiedział dyrektor Diamentowej Ligi - Memoriału Kamili Skolimowskiej.

Reklama

Nowy cykl zagrożeniem dla Diamentowej Ligi? "Raczej pozytywny impuls"

Rosengarten w Grand Slam Track nie widzi żadnego zagrożenia dla Diamentowej Ligi. Ta w tym roku rusza w chińskim Xiamen 26 kwietnia. Dla polskiego kibica bardzo ważna będzie data 16 sierpnia. Tego dnia na Stadionie Śląskim odbywać się bowiem będzie Silesia Diamentowa Liga - Memoriał Kamili Skolimowskiej, która otrzymuje bardzo wysokie oceny za organizację. Rywalizacja została zaplanowana na miesiąc przed mistrzostwami świata w Tokio, a zatem lekkoatleci będą w bardzo wysokiej formie.

Nie traktuję Grand Slam Track jako zagrożenia, ale bardziej jako konkurencję, która wpłynie pozytywnie na sportowców. To jest przecież szansa dla lekkoatletów na kolejne starty, ale też na dodatkowe zarobki. Dzięki temu projektowi o lekkoatletyce mówi się więcej, bo wydłuża się też sezon. To jest też pozytywny impuls dla nas, organizatorów Diamentowej Ligi, żebyśmy nie zasypiali gruszek w popiele, tylko żebyśmy się dalej rozwijali. Michael Johnson pokazała, że w lekkoatletyce można pozyskać większe środki. Dla mnie to jest tylko pozytywny zastrzyk adrenaliny ~ ocenił Rosengarten.

Legenda sportu zabiegała o Natalię Bukowiecką i Ewę Swobodę

Co ważne, Johnson chciał widzieć w Grand Slam Trach polskich sportowców. Mowa była o Natalii Bukowieckiej i Ewie Swobodzie.



- W Kingston startowali głównie lekkoatleci z Ameryki i okolic, bo dla europejskich sportowców wyprawa na tydzień nie była łatwą sprawą. Było zapytanie o Ewę i Natalię. Ta pierwsza musiałaby też jednak biegać 200 metrów, a nie biega. Natalia z kolei była bardzo poważnie brana pod uwagę w bloku 200 m i 400 m. Nawet były rozmowy o warunkach, ale okazało się, że początek kwietnia, to był zbyt szybki termin dla Natalki. Tym bardziej że wówczas brała jeszcze pod uwagę cały sezon halowy. Termin pod koniec maja z kolei koliduje z mistrzostwami sztafet, a koniec czerwca z kolei to drużynowe mistrzostwa Europy. Nie dało się tego pogodzić - zakończył menedżer. Reklama

Salwa Eid Naser / Ricardo Makyn / AFP

Sasha Zhoya / Ricardo Makyn / AFP

Natalia Bukowiecka / Andrzej Iwańczuk / Reporter

Michael Johnson / Ricardo Makyn / AFP