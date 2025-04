Lewandowska dostrzegła ją w tłumie. Od razu zareagowała, wielkie poruszenie

Anna Lewandowska dostrzegła ją w tłumie

Nieoczekiwanie we Wrocławiu doszło do ciekawego momentu w trakcie eventu Lewandowskiej. Gwiazda w tłumie dostrzegła osobę, która przypominała jej bliskiego członka rodziny. Od razu zaprosiła ją na scenę i prosiła o to, by towarzyszyła jej podczas jednego z treningów.