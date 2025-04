Koszmarne pudło Kane'a, Bayern na łopatkach. Bajeczne trafienie ozdobą hitu w Monachium

Rywalizacja Bayernu Monachium z Interem Mediolan zapowiadała się na papierze na najbardziej wyrównane starcie ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Oba zespoły dysponują podobnym potencjałem, choć preferują skrajnie różne podejście do futbolu. Wtorkowe starcie zapowiadano jako starcie ofensywnych "Bawarczyków" z pragmatycznymi i grającymi w sposób niezwykle kompaktowy Włochami.

Liga Mistrzów. Koszmarne pudło Kane'a. Martinez pokazał, jak wykańczać akcje

Anglik otrzymał idealne niemal podanie, ale zabrakło mu zimnej krwi. Uderzył z pierwszej piłki, chcąc dokręcić ją jak najbliżej słupka. To właśnie obramowanie bramki stanęło mu na drodze do otwarcia wyniku spotkania. Po stadionie przetoczył się ryk zawodu. W odpowiedzi na to próbował Bastoni, ale jego strzał minął lewy słupek.