Kacper Sendlewski dla fanów futsalu w naszym kraju nie jest postacią anonimową. 23-latek uważany jest za jednego z najbardziej obiecujących zawodników młodego pokolenia w polskich futsalu. Występuje obecnie w barwach zespołu Constract Lubawa i wielokrotnie powoływany był już także do seniorskiej reprezentacji Polski. W odnoszeniu sportowych sukcesów młodego rozgrywającego wspiera jego partnerka, Michalina Kowalska . 23-latka na co dzień zajmuje się kosmetologią, a jakiś czas temu postanowiła spróbować swoich sił w konkursach piękności. W marcu zdobyła tytuł I Wicemiss Warmii i Mazur 2025.

Michalina Kowalska o rozpoczęciu przygody z konkursami piękności. "Stwierdziłam, że teraz jest właśnie ten czas"

W rozmowie z Interią Michalina zdradziła, skąd wziął się pomysł na branie udziału w konkursach piękności. " Tak naprawdę jeszcze będąc nastolatką chodziło mi po głowie, żeby spróbować swoich sił w tego typu konkursach piękności, natomiast brakowało mi jednak tej odwagi. W środę tuż przed castingiem zobaczyłam plakat na Facebooku, że takie wydarzenie ma w ogóle miejsce i to właśnie tak blisko - w Ostródzie. Stwierdziłam, że teraz jest właśnie ten czas, aby spróbować swoich sił. Mimo że przez moją głowę przeszło wiele wątpliwości, to wielkie wsparcie okazane przez mojego chłopaka i rodziców sprawiło, że postanowiłam wykorzystać te szansę, ponieważ wiedziałam, że nic nie stracę" - przyznała 23-latka.

WAG reprezentacji Polski w futsalu ujawniła, że wbrew pozorom przygotowania do tego typu konkursów wcale nie są łatwe. Wręcz przeciwnie. "Tydzień przed finałem był bardzo intensywny. Codziennie po 8 godzin dziennie tańczyliśmy, aby ćwiczyć całą choreografię na galę finałową, przez co nie odczułam stresu już podczas samej gali, co pomogło mi zaprezentować się w jak najlepszy sposób. Zdecydowanie był to wspaniały i niezapomniany czas. Poznałam wiele cudownych dziewczyn i stworzyłyśmy naprawdę super ekipę, w której czułyśmy się bardzo komfortowo" - podsumowała.