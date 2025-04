Polscy siatkarze walczą o puchar. Muszą być gotowi na prowokacje

To charakterystyka tej drużyny. Oglądaliśmy wideo, analizowaliśmy te sytuacje. Bardzo lubią prowokować i myślę że trochę to wykorzystaliśmy. Bo to nie my, a przeciwnik stracił punkt. My staraliśmy się nie wchodzić w konflikty. Oczywiście jakieś nasze zagrania pod siatką miały miejsce, ale wykorzystywaliśmy to. Jeśli ten zespół robi takie rzeczy, to też sam się nakręca

~ uważa Woch.