Słowacja wraz z Lubomirem Šatką grała na Euro 2020 i także odpadła po fazie grupowej, mimo pokonania w pierwszym meczu Polski 2-1. Kolejne dwa spotkania słowacka drużyna już jednak przegrała: 0-1 ze Szwecją i 0-5 z Hiszpanią. We wszystkich wystąpił obrońca Lecha Poznań Lubomir Šatka.





Lech Poznań bez Lubomira Šatki

Nie wszyscy uczestnicy Euro 2020 dostali wolne po turnieju - Przemysław Frankowski na przykład już gra w barwach swojego Chicago Fire. Lech Poznań jednak postanowi jednak zwolnić Lubomira Šatkę z przygotowań do nowego sezonu. Dostał wolne do 12 lipca, a zatem wróci do Poznania już po zakończeniu zgrupowania lechitów w Opalenicy. Do nowego sezonu przystąpi z marszu, bez treningów.



- Niech Lubo odpocznie i wróci do nas napakowany energią przed nowym sezonem - mówi trener Maciej Skorża.



Poza Słowakiem do Lecha nie wraca Tymoteusz Puchacz, który od czwartku będzie zawodnikiem Unionu Berlin.



