Nie kończy się zamieszanie z Pogonią Szczecin. Media: Milioner może zmienić zdanie

Niesamowite zamieszanie zrobiło się w ostatnich dniach w Szczecinie. Rzekomo już niewiele brakowało do tego, by Alex Haditaghi stał się większościowym udziałowcem klubu, aż nagle w przestrzeni medialnej zaczęły stopniowo pojawiać się niepokojące doniesienia związane z odpuszczeniem tematu przez Kanadyjczyka. Wreszcie milioner sam odniósł się do sprawy, udzielając wypowiedzi dla portalu "pogonsportnet.pl". Reklama

"Chociaż w wielu obszarach poczyniono znaczne postępy, nie udało nam się uzyskać porozumień ze wszystkimi wierzycielami klubu, co było kluczowym wymogiem do sfinalizowania transakcji. Niemożność porozumienia się z niektórymi wierzycielami, w szczególności w zakresie restrukturyzacji ich pożyczek i wydłużenia terminów zapadalności, stworzyła nie do pokonania przeszkodę" - przekazał zawiedziony biznesmen.

Zaledwie kilkanaście godzin później swój pogląd na sprawę przedstawił klub oraz jego obecny prezes, Jarosław Mroczek. Sternik zainterweniował po tym, gdy kibice zaczęli wirtualnie atakować jednego ze sponsorów zespołu. "Zrobienie z niej publicznie kozła ofiarnego niepowodzeń negocjacji z inwestorem i skierowanie w kierunku jej przedstawicieli złości kibiców Pogoni jest bardzo niesprawiedliwe" - napisał. Wydawało się, że jego słowa zakończą temat sprzedaży przynajmniej na jakiś czas. No właśnie, wydawało się.

Alex Haditaghi nie zamierza się poddawać. Możliwy kolejny zwrot akcji

W sobotni wieczór na jaw wyszły nowe informacje. Okazuje się, że Alex Haditaghi prawdopodobnie jeszcze nie zamierza rezygnować z planów przejęcia finalisty Pucharu Polski 2024. Tak przynajmniej twierdzi Maciej Chudzik z podcastu "My Portowcy". Informacje potwierdziły dodatkowo "Meczyki.pl". "Między stronami rzeczywiście doszło do rozmów. Haditaghi nie podjął jednak jeszcze ostatecznej decyzji nt. tego, czy po raz kolejny przyjedzie do Polski. Ta zapadnie dopiero w niedzielę" - czytamy. Reklama

Czy w Szczecinie jednak wystrzelą korki od szampanów? Wszystko jest możliwe. Kluczowe będą najbliższe godziny.

Pogoń Szczecin / Tomasz Kowalczuk/REPORTER / East News

Kamil Grosicki i jego Pogoń mają powody do zadowolenia - "Portowcy" są rewelacją wiosny / Łukasz Gdak / East News