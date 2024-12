Iga Świątek otrzymała przekaz od Karoliny Muchovej. 77 minut gry i koniec

29 grudnia przyniósł nam pierwszy pojedynek w polskiej grupie podczas United Cup. Na rywalizację z udziałem naszej drużyny trzeba jednak zaczekać do poniedziałku. Dzisiaj na korcie zjawiły się ekipy Czech i Norwegii. 30 minut po północy czasu polskiego zaplanowano starcie pomiędzy Karoliną Muchovą i Malene Helgo. Obserwatorzy zwracali przede wszystkim uwagę na to, w jakiej dyspozycji jest pierwsza z zawodniczek, bowiem już w Nowy Rok dojdzie do starcia Czeszki z Igą Świątek. A te pojedynki w przeszłości zawsze wywoływały sporo emocji. Największe oczywiście podczas finału Roland Garros 2023, gdy Muchova była bliska pokonania reprezentantki Polski. W końcówce lepsza okazała się jednak raszynianka.

Reklama