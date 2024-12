Dramat Lechii Gdańsk, licencja to nie koniec. Piłkarze ruszyli z wezwaniami

Spadek faktycznie nastąpił, zmiana właściciela również, ale dziś wyraźnie widać że to było jedynie przedłużenie fatalnej choroby dręczącej Biało-Zielonych. Powrót do Ekstraklasy osiągnięty w brawurowym stylu jedynie zaciemnił obraz. W drugiej połowie sezonu 2023/24 gdański pokład już mocno przeciekał, ale drużynę zjednoczył wspólny cel w postaci awansu - po nim wszystko miało się ułożyć, a sponsorzy mieli zacząć walić drzwiami i oknami. Dziś już wiadomo, że nic takiego się nie stało, dziadostwo jak trwało tak trwa. Latem 2024 r. Lechia Gdańsk została ukarana zakazem transferowym za brak płatności wobec FK Rużomberok (transfer Tomasa Bobceka ), a w kolejnych miesiącach kontrakty z winy klubu rozwiązali Luis Fernandez i Conrado Buchanelli Holz .

Piłkarze wzywają Lechię Gdańsk do zapłaty

Nawet w najgorszych finansowo czasach prezesury Adama Mandziary, właściciel w swej dobroci przelewał zawodnikom jakieś środki na święta. Teraz tego zabrakło i wewnątrz drużyny zawrzało. Od 23 grudnia zaczęły na adres klubu spływać wezwania do uregulowania dwóch zaległych zobowiązań z dwutygodniowym terminem zapłaty. Jeśli to nie nastąpi, całe kontrakty staną się wymagalne, to może być ostatni gwóźdź do trumny Lechii Gdańsk. Najbardziej wiarygodna wersja mówi, że wezwania wysłali w komplecie zawodnicy zagraniczni plus czterech piłkarzy polskich - to może dać liczbę nawet 19 zawodników.