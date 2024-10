Policja dopadła 17-latka, który zranił nożem Polaka. W tle pożegnanie "Poldiego"

W miniony w czwartek rozegrano pokazowy mecz 1. FC Koeln - Górnik Zabrze . 14-krotny mistrz Polski wygrał spotkanie 5:3, ale rezultat był kwestią drugorzędną. Z niemieckimi kibicami żegnał się bowiem Lukas Podolski , który właśnie w Kolonii (181 meczów, 86 goli w Bundeslidze) startował do wielkiej międzynarodowej kariery.

Do Niemiec wybrała się liczna grupa fanów Górnika Zabrze . Zjechali z kilku miast głównie Górnego Śląska. Przed spotkaniem doszło z ich udziałem do gorszących scen na ulicach miasta.

Sprawca ataku na polskiego kibica zatrzymany. Nożownikiem okazał się nastolatek

Do pierwszych starć z policją doszło już w rejonie dworca kolejowego. Potem zamieszki przeniosły się do centrum. Tam miało dojść do ataku z użyciem noża, w wyniku czego ranny został 32-letni Polak.